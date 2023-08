Eishockey: Das dritte Testspiel der Schwenninger Wild Wings in der Vorbereitung auf die neue DEL-Saison hat es wahrlich in sich. Die Gegner am Donnerstagabend (19.30 Uhr) in der heimischen Helios Arena werden die ZSC Lions sein. Und damit kein Geringerer als der Halbfinalist der letztjährigen Playoffs in der Swiss National League.

Es wartet damit ein ordentlicher Prüfstein, doch geht es für die Wild Wings vor allem darum, weiter an der Einarbeitung in das neue Spielsystem zu feilen. „Ich bin beeindruckt vom derzeitigen Stand. Die Spieler haben es schnell verstanden, ich bin sehr zufrieden. Es geht für uns darum, noch besser zusammenzufinden“, beschreibt der Cheftrainer Steve Walker die Aufgabe.

Wie auch schon in den ersten beiden Spielen wird sich der Headcoach erneut nicht auf einen fixen Kader festlegen. „Wir werden in den nächsten vier Spielen sicher noch einiges probieren und durchmischen. Erst im Heimspiel gegen Kloten (am 1. September) werden wir wohl so etwas wie den endgültigen Kader sehen“, erklärt Walker. In den beiden Spielen (Spiel zwei folgt am Samstag, 16.30 Uhr in der Swiss Life Arena) gegen Zürich sollen dabei vor allem die erfahrenen Profis mit den jungen Spielern agieren.

Fehlen wird gegen die Zürcher in jedem Fall Thomas Larkin, der an einer leichten Rückenverletzung laboriert. Welche weiteren Spieler auf der Tribüne Platz nehmen müssen, wollte Walker nicht preisgeben. „Es kann sein, dass wir auch mal die Spink-Zwillinge rausrotieren. Auf jeden Fall werden die Beiden zusammen drin oder draußen sein, anders geht es ja nicht“, meinte der „Bandenchef“ lachend.

Sicher ist auch, dass Boaz Bassen gegen die Lions in der Verteidigung und damit die Position spielen wird, die der 24-Jährige bereits in seiner Jugend gespielt hat. „Mit seiner Geschwindigkeit und unserem Spielsystem könnte er für uns da eine gute Option sein“, so Walker. Grundsätzlich will der Trainer das aber nicht als Hinweis auf die Zukunft verstanden haben.