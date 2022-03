von unserer Sportredaktion

Eishockey: Das Coronavirus hat bei den Wild Wings heftig zugeschlagen. Das Schwenninger Team muss für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Die bevorstehenden Spiele in Krefeld (Freitag) und zuhause gegen Düsseldorf (Sonntag) wurden abgesagt.

Nach dem die Schwenninger lange Zeit von einem größeren Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 verschont geblieben waren, sind nun mehrere Teammitglieder mit dem Virus infiziert. Deshalb verhängte das örtliche Gesundheitsamt eine vorsorgliche Teamquarantäne von zunächst fünf Tagen.

„Die Betroffenen haben milde bis mittelschwere Symptome. Wir bleiben in den kommenden Tagen in einem engen Kontakt zu den Behörden, aber natürlich auch im ständigen Austausch mit unserer medizinischen Abteilung, in der Hoffnung, schnellstmöglich, aber unter Einhaltung der relevanten Protokolle, in den Spielbetrieb zurückkehren zu können“, sagt Teammanager Hendrik Kolbert zur aktuellen Situation.

Die sportliche Leitung befindet sich bereits mit der Liga und den Kollegen aus Krefeld und Düsseldorf in intensiven Gesprächen über mögliche Nachholtermine für die beiden abgesagten Partien vom bevorstehenden Wochenende. Alle bereits erworbenen Tickets für das Heimspiel gegen die DEG behalten deshalb auch weiterhin ihre Gültigkeit.