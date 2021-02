von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die Wild Wings müssen für zwei Spiele auf Tyson Spink verzichten. Der Schwenninger Stürmer erhielt diese Sperre wegen eines Stockstichs.

Tyson Spink lieferte sich bei der 3:4-Niederlage der Schwenninger in München am vergangenen Donnerstag nach Spielende ein Gerangel mit Keith Aulie und leistete sich dabei einen Stockstich. Dafür verhängten die Schiedsrichter eine Fünfminuten-plus-Spieldauerdisziplinarstrafe gegen den Wild Wings-Stürmer. Dieses Vergehen wurde nun vom DEL-Disziplinarausschuss mit einer Sperre von zwei Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe geahndet.

Spinks Münchner Kontrahent Keith Aulie wurde mit einer Geldstrafe belegt. Der Verteidiger der Red Bulls hatte nach Spielende seinen Gegenspieler von hinten attackiert und somit weitere körperliche Auseinandersetzungen zwischen beiden Mannschaften provoziert.

Für die Schwenninger ist diese Strafe doppelt bitter, da sie vor dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen Augsburg ohne von Personalproblemen geplagt werden. Neben Tyson Spink fehlen auch die Angreifer Darin Olver und Travis Turnbull sowie die beiden Verteidiger Benedikt Brückner und Dylan Yeo wegen Verletzung.