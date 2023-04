Wild-Wings-Stürmer Alexander Karachun (links) ist auch in der zweiten Phase der WM-Vorbereitung Teil des Kaders von Bundestrainer Harold Kreis. Im Rahmen der Vorbereitung für die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) geht das Team in dieser Woche für zwei Testspiele gegen Österreich aufs Eis.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) treffen die beiden Mannschaften in Landshut aufeinander. Am Samstag (17 Uhr) kommt es in Deggendorf zum Duell der Nachbarn. Die Spiele werden live und kostenlos auf MagentaSport übertragen.