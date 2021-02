Schwenningen erwartet am Sonntag Augsburg. Mittelstürmer Darin Olver fällt lange Zeit aus und Tyson Spink droht eine Sperre

Eishockey: Keine Atempause für die Wild Wings. Nach der knappen und bitteren Niederlage in München geht es für sie bereits am Sonntag (17 Uhr) mit einem Heimspiel weiter. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche gastieren die Augsburger Panther in der