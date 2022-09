von Tina Fröhlich

Eishockey: (tif) Zur Generalprobe vor der am 16. September beginnenden DEL-Saison 2022/23 hatten sich 2015 Zuschauer in der Helios-Arena eingefunden. Sie sahen vor allem zu Beginn ein sehr munteres Spiel von Seiten der Schwenninger. Bei den Hausherren waren Manuel Alberg und Daniel Pfaffengut nach Verletzungspause beziehungsweise Zahn-OP zurück. Schon nach wenigen Minuten hatten die Wild Wings gleich mehrere gute Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Alberg am gut postierten Nürnberger Torhüter Niklas Treutle. Daraus folgte ein Powerplay, in dem die Schwäne die Scheibe ganz gut laufen ließen. Die beste Chance hatte schließlich Brandon DeFazio, der nach guter Vorarbeit von Miks Indrasis und Ken-André Olimb mit gleich drei Versuchen nicht an Treutle vorbei kam.

Im weiteren Verlauf hatten die Wild Wings die Kontrolle, die Ice Tigers kamen nur sporadisch vor das von Joacim Eriksson gehütete Schwenninger Gehäuse, der Schwede war jeweils auf dem Posten. Doch die Gastgeber nutzten auch eine zweite Überzahlsituation nicht. Dennoch hatte Schwenningen ein ordentliches Chancenplus, wenn auch nur wenige Hochkaräter dabei waren.

Die nächste Topchance der Neckarstädter war dann aber drin. Im vierten Powerplay traf Tyson Spink zum längst verdienten 1:0 (27. Minute). Die Wild Wings blieben am Drücker, doch auch die Mittelfranken rappelten sich nun auf. Das Publikum wurde durch eine kleine Rangelei zwischen Florian Elias und Nürnbergs Nicholas Welsh ebenfalls gut unterhalten. Kurz vor Ende des Mittelabschnitts waren die Schwaben wieder ein Mann mehr, was Verteidiger Ville Lajunen mit einem satten Schuss zum 2:0 nutzte.

Im Schlussdrittel zeigten auch die Nürnberger, dass sie Überzahl können. Tyler Sheehy versenkte die Scheibe in der 46. Minute im Powerplay zum 2:1. Die Wild Wings suchten nun wieder verstärkt die Offensive, unter anderem traf Pfaffengut den Pfosten. So machte es dann eben der Kapitän, John Ramage erhöhte auf 3:1. Mit diesem sechsten Sieg im siebten Testspiel kann für die Wild Wings der Saisonstart kommen.