Eishockey: Nun ist es offiziell. Die Schwenninger Wild Wings gaben bekannt, dass sie den erfahrenen Verteidiger Daryl Boyle unter Vertrag genommen haben. Nach neun Jahren beim EHC Red Bull München und drei Meisterschaften mit den Münchnern entschied sich der Deutsch-Kanadier für ein Engagement im Schwarzwald. Boyle soll auf der rechten Verteidigerposition der Defensive der Neckarstädter mehr Stabilität verleihen.

„Schwenningen hat mich überzeugt, auch wenn das Abschneiden in der vergangenen Saison sicher nicht so erfolgreich war wie erhofft. Dennoch hat das Team einen sehr guten Kern, der zusammengeblieben ist und mit Steve Walker natürlich einen Trainer, den ich bestens kenne. Ich freue mich mit meiner Familie auch sehr auf die gesamte Region“, beschreibt der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 seine Beweggründe für einen Wechsel an den Neckar.

Wild Wings-Geschäftsführer Sport Stefan Wagner sieht in Daryl Boyle eine ideale Ergänzung für den Defensivverbund der Schwenninger. „Daryl ist ein enorm smarter Verteidiger, der alle Spielsituationen aus seinem Repertoire abrufen kann. Wir können uns sehr glücklich schätzen, ihn zukünftig in unserem Team zu haben.“

Mit Viktor Buchner hat zudem ein weiteres Sturmtalent aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in den Profikader geschafft. Der 20-jährige Linksschütze hatte in der DNL für die Wild Wings Future mit 36 Punkten in 34 Partien maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Teams.

Entsprechend groß ist nun die Vorfreude beim jungen Offensivspieler. „Es ist sehr aufregend, aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen zu werden und erfüllt einen auch mit Stolz. Gleichzeitig ist es eine besondere Ehre, vom Management das Vertrauen erhalten zu haben. Jetzt möchte ich Schritt für Schritt die bestmögliche Entwicklung nehmen“, so Buchner