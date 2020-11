von unserer Sportredaktion

Eishockey: Nach langen Monaten der Ungewissheit ist es nun so weit. Die Saison 2020|21 startet am 17. Dezember. Mit dabei sind alle 14 Mannschaften, darunter auch die Schwenninger Wild Wings.

Zweimal wurde der geplante Start in die Saison bereits verschoben, nun haben die Teams dank größter Anstrengungen der Sponsoren, Fans und Unterstützer ausreichend Planungssicherheit, um die neue Spielzeit in Angriff zu nehmen.

Wild Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner: „Wir freuen uns, nach etlichen Wochen der Ungewissheit, nun endlich im Dezember in die DEL-Saison starten zu können. Das ist ein unglaubliches Gefühl und ein ganz wichtiges Signal für das deutsche Eishockey aber natürlich auch für die Wild Wings. Trotz der Teilnahme am MagentaSport Cup war der DEL Saisonstart keineswegs in Stein gemeißelt. Wir konnten den Spielbetrieb nur durch einen erneuten Schulterschluss aller Beteiligten in den letzten beiden Wochen absichern.“

Sandner weiter: „Ein großer Dank geht an unsere Gesellschafter, Sponsoren und Partner sowie an unsere Spieler, Trainer und Mitarbeiter, ohne deren erneute Zugeständnisse eine Teilnahme aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich gewesen wäre. Wir sind trotz der sportlich schwierigen Jahre bereit, nach vorne zu blicken, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Die ersten beiden Spiele beim MagentaSport Cup haben uns bereits gezeigt, wozu die Mannschaft dieses Jahr in der Lage ist. Nun hoffen wir, dass zumindest eine gewisse Anzahl unserer treuen Fans bald wieder in die runderneuerte Helios Arena kommen kann.“