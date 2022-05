von Tina Fröhlich

Eishockey: Endlich wieder ein deutscher WM-Teilnehmer für die Schwenninger Wild Wings. Alexander Karachun wurde nach sehr guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen für die am kommenden Freitag beginnenden Weltmeisterschaften in Finnland von Bundestrainer Toni Söderholm für den deutschen Kader selektioniert.

Der 27-jährige Karachun bestritt bislang erst sechs Länderspiele und schaffte dennoch den Sprung zur WM. Der Stürmer überzeugte zuvor bereits mit einer exzellenten Saison im Trikot der Wild Wings.

Karachun ist seit Marcel Goc und Mark Mackay bei den Titelkämpfen 2001 in Deutschland der erste Schwenninger Nationalspieler, der an einem internationalen Turnier teilnimmt. Die 25-köpfige Nationalmannschaft fliegt am Dienstag von Stuttgart nach Helsinki, wo sie im ersten Vorrundenspiel am Freitag auf Kanada trifft.

Karachun meinte kurz nach der Nominierung: „Ich musste bis Montagmittag warten, bis ich Bescheid bekommen habe. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, ob ich dabei sein werde oder nicht. Ich wollte mir auch keine falschen Hoffnungen machen. Ich war noch bei keinem einzigen internationalen Turnier, auch nicht in der Jugend. Ich bin schon stolz auf meinen Weg. Jetzt erwarte erst einmal gar nichts, sondern freue ich mich aber einfach nur dabei zu sein.“