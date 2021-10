Basketball, ProA: Rostock Seawolves – wiha Panthers Schwenningen 87:85 (23:16, 28:17, 15:22, 21:30). Für die wiha Panthers gab es gegen die Rostock Seawolves in bislang vier Duellen stets Niederlagen, in der Vorsaison sogar eine 40-Punkte-Klatsche. So deutlich wurde es am Sonntagnachmittag zwar nicht, dennoch gingen die Schwenninger auch im fünften Anlauf gegen die Seawolves als Verlierer vom Parkett.

Vor knapp 2500 Zuschauern begannen die Panthers frech und temporeich. Bereits nach zwei Minuten stand es 7:0 für die Gäste, ehe aber die Rostocker besser ins Spiel fanden und mit einem 15:2-Lauf Alen Velcic zur ersten Auszeit zwangen. In der Folge war das Spiel ausgeglichen, auffällig war aber die Schwenninger Anfälligkeit bei Angriffen zum Korb. Nach zehn kurzweiligen Minuten führten die Seawolves mit 23:16.

Im zweiten Abschnitt verloren die Neckarstädter immer mehr den Anschluss. Angeführt von Topscorer Tyler Nelson, der in den ersten Saisonspielen überragende Werte auflegte, gelangten die Norddeutschen nicht nur immer wieder zum Korb, sondern begannen nun auch, ihre Dreier zu treffen. Mit vier erfolgreichen Distanzwürfen in Folge setzte sich der letztjährige Hauptrundenmeister zwischenzeitlich bis auf 20 Zähler ab. Immerhin kam der jüngste Neuzugang Flügelspieler Malik Kudic in dieser Phase zu seinem Debüt im Panthers-Trikot und zeigte eine solide Leistung. Zur Pause war der 33:51-Rückstand der Panthers schon beträchtlich.

Aufholjagd in Hälfte zwei

Die Schwenninger mussten über eine stabilere Defensive wieder zurück ins Spiel finden und begannen die zweite Hälfte in der Verteidigung auch deutlich konzentrierter. Die Schwenninger störten die gegnerischen Dreierschützen nun wesentlich besser und zwangen die Rostocker zu mehr Ballverlusten. Dadurch kamen die Panthers Stück für Stück etwas näher heran. Daran hatte auch Kapitän Chris Frazier großen Anteil, der aus der Distanz richtig heiß lief und drei Dreier am Stück verwandelte. Nach dem dritten Viertel betrug der Rückstand der Doppelstädter noch elf Zähler. Hätten die Panthers zwei Korbleger nicht kläglich vergeben, wären sie zum Schlussviertel sogar richtig in Schlagdistanz gewesen.

Diese vier verschenkten Zähler machten die Raubkatzen aber schnell wieder wett. Mit einem blitzschnellen 15:0-Lauf binnen zweieinhalb Minuten glichen die Panthers die Partie nicht nur aus, sondern gingen dann sogar erstmals seit der Anfangsphase wieder in Führung. Rostock stabilisierte sich jedoch in der Folge und erlangte dank eines starken Chris Carter die Kontrolle über die Partie zurück.

Frazier hat die Siegchance

War die Aufholjagd der Panthers noch von teils toller Ballbewegung geprägt, beschränkten sich die Schwenninger in der Schlussphase zu häufig auf Einzelaktionen, vor allem über Topscorer Raiquan Clark und Spielmacher David Cohn. Rostock gewährte den Panthers mit zahlreichen Ballverlusten und Fehlwürfen in der Crunch Time einige Chancen, die Panthers nutzten allerdings zu wenige davon. Im letzten Angriff des Spiels, bei zwei Zählern Rückstand, traf David Cohn eine in Nachhinein verhängnisvolle Entscheidung: Der Point Guard hatte einen freien Weg zum Korb, um mit einem Korbleger eine Verlängerung zu erzwingen, entschied sich aber für den Pass zum Dreierschützen Frazier. Dessen Wurf, der den Sieg hätte bedeuten können, verfehlte aber mit Erklingen der Sirene das Ziel.