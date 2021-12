Basketball, Pro A: Als Konsequenz aus den schwachen Leistungen der vergangenen Wochen haben die wiha Panthers Schwenningen eine personelle Änderung vollzogen. Die Doppelstädter und Justin Pierce haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Der 23-jährige Amerikaner hatte sich im Oktober den Panthers angeschlossen und einen sogenannten offenen Vertrag mit Auflösungsoption unterschrieben. Nachdem sich die Personalsituation auf den großen Positionen entspannt hat und Quatarrius Wilson sowie Grant Sitton wieder fit sind, wollen die Schwenninger personell nun einen anderen Weg einschlagen.

Justin Pierce hatte die Spielzeit in der bei den Kirchheim Knights begonnen und war Mitte Oktober in den Schwarzwald gewechselt. In seinen sieben Einsätzen im Panthers-Dress mit der Nummer 3 erzielte der 2,01 Meter große Flügelspieler

durchschnittlich 16,4 Punkte und 4,3 Rebounds.