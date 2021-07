von unserer Sportredaktion

Basketball, Pro A: Die 2. Bundesliga hat die Spielpläne für die ProA-Saison 2021/2022 veröffentlicht. Für die wiha Panthers geht am Samstag, 18. September, mit einem Heimspiel gegen Phoenix Hagen los. Die Schwenninger gehen dann in ihre dritte Saison in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. In der Hauptrunde wird bis zum 9. April 2022 die Platzierung der besten acht Teams ausgespielt. Am 2. Spieltag gastieren die Eisbären Bremerhaven im Schwarzwald. An den ersten Spieltagen werden die Schwenninger gleich richtig gefordert. Nach den beiden Heimspielen zum Auftakt stehen zwei schwere Auswärtsspiele in Vechta und Rostock auf dem Programm. Derbyfreunde können sich auf die „Weihnachtsspiele“ in Tübingen (23. Dezember) und zuhause gegen Ehingen (26. Dez.) freuen.