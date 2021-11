Basketball, ProA: Uni Baskets Paderborn – wiha Panthers Schwenningen 86:92 (26:20, 24:27, 20:20, 16:25). Wieder einmal macht das dritte Viertel den Unterschied: Die wiha Panthers setzten sich am Freitagabend bei den Uni Baskets Paderborn durch und feierten den dritten Sieg in Serie.

Beide Mannschaften zeigten sich in der Offensive von Anfang an treffsicher, sodass sich schnell ein punktereiches, aber auch fehlerbehaftetes Spiel andeutete. Auf Seiten der Panthers waren es wieder einmal die beiden Kumpel David Cohn und Justin Pierce, die die Last im Angriff trugen. Doch mit der zweiten Fünf auf dem Parkett brach der Spielfluss der Gäste, sodass die Hausherren das erste Viertel mit 26:20 für sich entschieden.

Im zweiten Abschnitt leisteten sich die Neckarstädter zunächst zu viele Ballverluste und hatten zudem Probleme mit den Korbattacken der Hausherren, sodass diese bis auf 14 Punkte davonzogen. Mit einem zwischenzeitlichen 15:2-Lauf und einer hervorragenden Dreierquote verkürzten die Panthers bis zur Pause aber wieder auf 47:50.

Center Till Isemann stopft das Spielgerät. | Bild: Ulrich Petzold

Nach der Pause machten die hohe Foulbelastung und die gegnerischen Offensivrebounds den Panthers zu schaffen. Dies machten sie allerdings mit einer starken Offensivleistung wett. Allen voran Kapitän Chris Frazier traf einen Dreier nach dem anderen und hielt sein Team damit in Schlagdistanz. Vor dem Schlussabschnitt stand es 70:67.

Die Panthers bleiben cool

In diesem verließ beide Mannschaften das Wurfglück, sodass der Spielstand weiter eng blieb. Zwar verteidigten die Schwenninger phasenweise ordentlich, foulten aber zu oft und erlaubten den Gastgebern damit zu viele Freiwürfe. In den entscheidenden Momenten ließen dann aber die Uni Baskets teils einfache Korbleger liegen, während Frazier und Till Isemann die Punkte machten. Letzterer machte es zwar mit einem verpatzten Dunk nochmals spannend, am Ende setzten sich die Panthers aber verdient mit 92:86 durch. Bester Scorer war Justin Pierce mit 24 Zählern.