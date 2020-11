Basketball, ProA: Wiha Panthers Schwenningen – Bayer Giants Leverkusen 85:80 (18:18, 23:22, 17:18, 27:22).

Beide Seiten eröffneten das Spiel äußerst wild. Insbesondere die Panthers fanden anfangs überhaupt nicht in die Partie. Hinten neigten die Schwenninger zu vielen Fouls und gaben zahlreiche Rebounds ab, vorne unterliefen den Hausherren ungewohnt viele Unachtsamkeiten, sodass Leverkusen schnell mit 17:9 in Führung ging. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs steigerten sich die Panthers, sodass es nach den ersten zehn Minuten ausgeglichen 18:18 stand.

In Abschnitt zwei bewegten sich die Kontrahenten in einem intensiven und ausgeglichenen, aber keinesfalls spielerisch hochklassigen Duell auf Augenhöhe. Den Panthers gelang es immer besser, nach Ballgewinnen in das schnelle Umschaltspiel überzugehen, um dadurch leichte Abschlüsse am Korb zu generieren. Jedoch hatten die Schwenninger weiterhin Probleme, die Rebounds am eigenen Brett zu sichern. Mit einer 41:40-Führung gingen die Hausherren in die Pause.

Wie im ersten begann auch das dritte Viertel äußerst zerfahren. Wieder waren es fahrlässige Fehler in der Defensive, womit die Panthers ihrem Gegner wertvolle Punkte schenkten. Vor dem Schlussviertel war beim 58:58 wieder alles pari.

In diesem starteten die Gastgeber furios. Angeführt von Ivan Mikulic und Shaun Willett, gelang den Schwenningern sechs Minuten vor dem Ende die erste zweistellige Führung beider Seiten des gesamten Spiels. Die Rheinländer gaben sich nicht geschlagen und verkürzten nochmals auf sechs Punkte, doch ein Dreier von Rytis Pipiras zwei Minuten vor dem Ende stellte die Vorentscheidung dar. Am Ende setzten sich die Schwenninger mit 85:80 durch. Bester Panthers-Scorer war Shaun Willett mit 21 Punkten.