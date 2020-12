Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Tigers Tübingen 99:90 n.V. (16:20, 22:12, 23:32, 21:18, 17:8). Am Ende eines dramatischen Lokalduells samt Verlängerung gegen die Tigers Tübingen gingen die wiha Panthers Schwenningen als der glückliche, aber auch verdiente Sieger hervor.

Die Gastgeber erwischten keinen besonders guten Start in die Partie. Aus dem Feld funktionierte anfangs nur wenig. Vielmehr waren es Offensivrebounds und Freiwürfe, womit die Panthers im ersten Viertel punkteten. Die Gäste führten nach dem ersten Viertel mit 20:16.

Mit dem Start des zweiten Abschnitts verschoben sich die Kräfteverhältnisse. Die Schwenninger kehrten wesentlich schwungvoller aufs Parkett zurück und übernahmen mit einem 14:2-Lauf die Kontrolle über die Partie. Die Panthers verpassten es jedoch, gegen Ende der ersten Hälfte einen größeren Vorsprung herauszuspielen, sodass es mit 38:32 in die Kabinen ging.

Ein hektisches drittes Viertel begann mit einer Schwenninger Schwächephase, während die Tigers von der Dreierlinie immer besser trafen. Dadurch übernahmen die Gäste wieder die Führung, und erzielten im dritten Abschnitt insgesamt so viele Zähler wie in der gesamten ersten Hälfte. Zehn Minuten vor dem Ende führten die Gäste mit 64:61.

Im Schlussviertel schwang das Pendel wieder auf die Schwenninger Seite. Rytis Pipiras und Nate Britt drehten nun auf und sorgten dafür, dass die Hausherren mit einem knappen Vorsprung in die Schlussphase gingen. In dieser leisteten sich die Panthers zu viele Fehler, sodass die Tigers kurz vor Schluss wieder in Führung lagen. Bis 3,1 Sekunden vor dem Ende sah es nach einem knappen Sieg der Gäste aus, ehe Rytis Pipiras an die Freiwurflinie trat. Der Litauer verwandelte nur einen Freiwurf, sodass Enosch Wolf in der Schlusssekunde die große Chance zum Siegtreffer hatte, jedoch ebenfalls vergab. Somit ging es mit 82:82 in die Verlängerung.

In dieser dominierte der in Hälfte zwei überragende Nate Britt das Geschehen. Für das Highlight der Partie sorgte jedoch ein krachender Dunk von Shaun Willett zwei Minuten vor dem Ende, der die Panthers mit acht Punkten in Führung brachte und die Vorentscheidung darstellte. Am Ende gewannen die Panthers glücklich, aber dank einer starken Verlängerung verdient mit 99:90. Topscorer der Partie war Nate Britt mit 28 Zählern, Shaun Willett folgte mit 27 und Rytis Pipiras mit 23.