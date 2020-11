Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Science City Jena 60:85 (19:18, 15:17, 12:19, 14:31). Eine Hälfte lang bieten die wiha Panthers Schwenningen dem Spitzenteam Science City Jena die Stirn, brechen dann aber in Durchgang zwei komplett ein und verlieren letztlich deutlich mit 60:85.

Das erste Viertel begann schwungvoll und mit einer hohen Intensität beider Mannschaften. Während die Panthers in der Anfangsphase ihre Punkte in erster Linie von der Dreierlinie aus sammelten, überzeugten die Gäste mit guter Arbeit bei den Offensivrebounds. Die Führung wechselte in diesem munteren Hin und Her mehrfach, mit 19:18 für die Panthers ging es in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt brach der Spielfluss bei beiden Mannschaften durch viele Fouls und Ballverluste merklich ab. Mit kleinen Ausnahmen verteidigten beide Teams sehr konsequent, sodass sich ein punktearmes Spiel abzeichnete. Zur Pause führten die favorisierten Gäste knapp mit 35:34.

Im dritten Viertel das gewohnte Bild: Viel körperbetonte Abwehrarbeit, aber auch einige einfache Fehler auf beiden Seiten. Die Thüringer setzten sich Mitte des dritten Viertels bis auf sieben Punkte ab – die bis dahin größte Führung des Spiels. Science City nahm eine 54:46-Führung mit ins letzte Viertel.

In diesem betrug der Abstand anfangs dann erstmals zehn Punkte. Weil die Panthers in der Offensive gegen gut verteidigende Gäste zu keinerlei Rhythmus mehr kamen, gaben die Hausherren das Spiel immer mehr aus der Hand. Was nach der ersten Hälfte nach einem ausgeglichenen Duell aussah, entpuppte sich Mitte des Schlussviertels als eine klare Angelegenheit und wurde gegen Ende sogar eine richtige Klatsche. Bester Schwenninger Scorer bei der am Ende deutlichen 60:85-Niederlage war Shaun Willett mit 22 Punkten.