von unserer Sportredaktion

Basketball, Pro A: Die Schwenninger Basketballer starten mit einer erfreulichen Nachricht in das am 1. Juli beginnende Geschäftsjahr 2021/2022. Nachdem die wiha Panthers in den vergangenen Jahren auf dem Spielfeld schöne Erfolge feiern konnten, steht der Verein nun auch wirtschaftlich so stark da, dass den Schwarzwäldern erstmals die Teilnahmeberechtigung für die ProA ohne weitere Auflagen erteilt wurde.

In der Schwenninger Geschäftsstelle freut man sich darüber, strukturell den nächsten Entwicklungsschritt geschafft zu haben und nun zum Kreis jener Vereine zu gehören, die auf Anhieb alle Anforderungen erfüllen und auf einem soliden Fundament planen können. „Unser großer Dank gilt unseren Partnern, Sponsoren und Fans, die uns seit Jahren unterstützen und es so überhaupt erst ermöglichen, dem Spitzenbasketball und der Talentförderung in Villingen-Schwenningen ein Zuhause geben zu können“, betont Panthers-Geschäftsführer Michael Krivanek.

In Deutschlands zweithöchster Spielklasse werden mit Rasta Vechta (sportlicher Absteiger aus der easyCredit BBL), den VfL SparkassenStars Bochum und den Itzehoe Eagles (zwei Aufsteiger aus der ProB) in der kommenden Saison drei neue Teams an den Start gehen.

Neben den wiha Panthers Schwenningen haben 13 weitere Teams die Lizenz ebenfalls ohne Auflagen erhalten. Fünf Vereine müssen noch etwas nachbessern und erhielten die Teilnahmeberechtigung zunächst unter Vorbehalt. Die genaue Ligazusammensetzung bleibt aufgrund des noch laufenden Lizenzierungsverfahrens in der easyCredit BBL derzeit noch ungeklärt.

Ab dem 17. September starten die wiha Panthers Schwenningen in ihre dritte Saison in der ProA. Derzeit stehen mit Chris Frazier, Lamonte Bearden, Luka Dolman, Till Isemann, Leon Hoppe und Raiquan Clark sechs Spieler fest, mit denen die Schwenninger in die kommende Spielzeit gehen werden.