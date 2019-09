Basketball, ProA: In den Räumlichkeiten der Schwenninger Firma Helios präsentierten sich die wiha Panthers am Donnerstag Medien und Sponsoren. Dabei blickte Trainer Alen Velcic auf die bevorstehende Saison in der ProA und auf das achttägige Trainingslager in der Türkei voraus.

Wer Alen Velcic kennt, der weiß, dass bescheidene Ziele und Tiefstapelei nicht zu dessen Kernkompetenzen gehören. Entsprechend weit ist der Trainer der Panthers davon entfernt, den Klassenerhalt als primäres Saisonziel des Aufsteigers in der am 21. September beginnenden Saison auszugeben. Die Trauben hängen höher in der Doppelstadt. „Wir wollen mehr Spiele gewinnen als verlieren und damit die Playoffs erreichen. Das werden wir auch schaffen, vorausgesetzt, wir bleiben von größeren Verletzungen verschont“, ließ der Trainer verlauten. Dafür müssen die Raubkatzen am Ende der Hauptrunde einen der ersten acht Plätze belegen.

Velcic sieht die Außenseiterrolle, die dem Aufsteiger zwangsläufig zukommt, als Vorteil. „Ganz Deutschland unterschätzt uns und sieht uns im hinteren Drittel der Liga. Das wird uns vor allem den Anfang erleichtern. Wir haben einen guten und großen Kader mit jungen, US-amerikanischen Spielern, die ich nach meinen Vorstellungen formen kann. Zudem bin ich mir sicher, dass mit Marko Bacak und Yasin Kolo die beiden besten Center der ProA bei uns unter Vertrag stehen. Wir werden sehen, was passiert“, betonte Velcic mit einem schelmischen Grinsen.

Dabei stellte der Trainer und sportliche Leiter in Personalunion heraus, dass die Panthers über die zweitwenigsten finanziellen Mittel aller ProA-Mannschaften verfügen. Während der Etat beispielsweise bei den Niners Chemnitz bei drei Millionen und der der Tigers Tübingen bei zwei Millionen Euro läge, müsse der Aufsteiger vom Neckarursprung mit lediglich 500.000 Euro haushalten. Entscheidend dafür, dass in der Doppelstadt überhaupt ProA-Basketball gespielt werden kann, ist die Unterstützung der Stadt Villingen-Schwenningen, die etwa 250.000 Euro in die infrastrukturellen Auflagen – Parkettboden, LED-Banden, mobile Korbanlagen – investierte. Velcic: „Jammern bringt nichts. Wir werden trotz des kleinen Etats nicht absteigen und allen beweisen, dass man auch mit wenig Geld viel schaffen kann, solange man mit Herz bei der Sache ist.“

Nachdem die Panthers am Mittwochabend den Regionalligisten MTV Stuttgart in einem Testspiel mit 105:60 aus der Deutenberghalle fegten, macht sich die Mannschaft am Freitag auf ins achttägige Trainingslager im türkischen Antalya. Dort will Velcic seiner Mannschaft vor allem im teamtaktischen Bereich den Feinschliff verpassen. „In der Defensive müssen wir in erster Linie die Zonenverteidigung verbessern. Offensiv werden wir vor allem die Laufwege optimieren. Das Wichtigste sind die Wiederholungen. Wir werden viel arbeiten“, so Velcic. Leon Friederici, der bereits im Vorjahr am Schwenninger Trainingslager teilnahm, sieht diese Maßnahme als wertvollen Schritt in der Saisonvorbereitung. „Es ist vor allem für die Mannschaft sehr wichtig. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen und dadurch die Teamchemie verbessern. Auch im taktischen Bereich wird sich die Zeit in der Türkei sehr positiv auswirken. Der Trainer macht dabei einen sehr guten Job“, ist sich der Shooting Guard sicher.

Aller Voraussicht nach werden die Panthers am 11. September ein Testspiel gegen den türkischen Erstligisten Afyonspor bestreiten. Abgerundet wird die „Pre-Season“ durch die Teilnahme am Turnier im luxemburgischen Contern (14./15. September). Allerdings könnte das Velcic-Team dabei je nach Turnierverlauf auf Gegner treffen, die als Sparringspartner für die ProA-Generalprobe nicht das nötige Niveau mitbringen. Daher führt Velcic noch Gespräche mit dem Bundesligisten ratiopharm Ulm. Im Raum steht ein möglicher Test am 18. September, drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Liga-Start gegen die Kirchheim Knights.