Im Fußball-Bezirk Schwarzwald tut sich in Sachen Transfers wieder einiges. Der SÜDKURIER sorgt für den Überblick:

+++29. Juni: Julian Künstler wechselt zur DJK Donaueschingen+++

Die DJK Donaueschingen vermeldet einen Neuzugang: Julian Künstler wechselt vom Bezirksliga-Absteiger FC Hochemmingen zum Verbandsliga-Aufsteiger. Näheres zum Wechsel und zu Künstler selbst könnt ihr hier nachlesen.

+++ 28. Juni: Enrique Blanco wird Trainer in Tannheim+++

Gerüchte gab es in den vergangenen Wochen schon einige, nun ist es offiziell: Enrique Blanco kehrt als Trainer zum FC Tannheim zurück. Weitere Informationen rund um den Trainerwechsel erfahrt ihr hier.

Zurück beim FC Tannheim: Enrique Blanco. | Bild: Zschäbitz

+++ 28. Juni: Javier Invernot beerbt Thomas Wolf bei der SG Unadingen/Dittishausen+++

Fußball: Der A-Kreisligist SG Unadingen/Dittishausen hat einen Nachfolger für Trainer Thomas Wolf. Javier Invernot wird die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft übernehmen. Wolf hatte zuletzt 26 Jahre als Trainer in Unadingen gewirkt und dabei im Jugend- und Aktivenbereich elf Meisterschaften gefeiert. „Ich übergebe meinem Nachfolger eine intakte Mannschaft, die für die Zukunft super aufgestellt ist. Die Jungs kommen jetzt alle ins beste Fußballalter“, sagt Wolf. Invernot hatte die vergangene Halbserie zusammen mit Franz Xaver Rech den Bezirksligisten FC Bräunlingen trainiert. (daz)

+++ 27. Juni: Ex-Nationalspieler trainiert fortan den FC 08 Villingen+++

Der FC 08 Villingen hat einen neuen Cheftrainer für die Oberliga-Mannschaft. Mit Ryszard Komornicki verpflichteten die Nullachter einen ehemaligen polnischen Nationalspieler und international erfahrenen Trainer. Der 63-Jährige ist Inhaber einer Uefa-Pro-Lizenz und war zuletzt zwei Jahre lang erfolgreich als Trainer des FC Wohlen in der viertklassigen 1. Schweizer Liga tätig. Er coachte auch schon so renommierte Clubs wie den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze oder die Schweizer Profiklubs FC Luzern und den FC Aarau. Komornicki ist ehemaliger polnischer Nationalspieler. An welchen Turnieren er teilnahm, erfahrt ihr hier.

+++ 26. Juni: Sökler wechselt vom SGV Freiberg zum FC 08 Villingen+++

Der FC 08 Villingen holt mit Marcel Sökler vom Regionalligisten SGV Freiberg einen hochkarätigen Stürmer in die MS Technologie-Arena. Der 32-jährige Torjäger unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison. In der Regionalliga Südwest erzielte der 1,87 Meter große, beidfüßige Angreifer in der abgelaufenen Saison neun Treffer. Insgesamt hat Sökler für Freiberg in 187 Spielen 140 Mal getroffen.

FC 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis (links) begrüßt den Neuzugang Marcel Sökler. | Bild: Verein

+++ 26. Juni: Korab Vokshi schließt sich dem SV Geisingen an+++

Landesliga-Aufsteiger SV Geisingen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der 19-jährige Korab Vokshi kommt vom Mitaufsteiger ESV Südstern Singen nach Geisingen. Vokshi kam in der vergangenen Saison beim Bodensee-Bezirksligisten in elf Spielen zum Einsatz, erzielte zwei Tore und wohnt in Immendingen. „Er ist ein Offensivspieler, der uns helfen wird“, ist Geisingens Trainer Stefan Pröhl überzeugt. Die Geisinger starten bereits am kommenden Montag, 3. Juli, mit dem Auftakttraining. (daz)

+++ 26. Juni: Veränderungen bei der DJK Donaueschingen+++

Bevor in wenigen Tagen die Wechselfrist im Amateurfußball endet, hat Aufsteiger DJK Donaueschingen sein Team für die 2023/24 weitgehend komplett. Aus dem Meisterkader haben 18 von 25 Spielern verlängert. Auf der anderen Seite haben viele Spieler die DJK verlassen. Um wen es sich dabei handelt, erfahrt ihr hier.

Fußball Fußball: Das Spiel der Woche! FC Pfaffenweiler mit unglaublicher Aufholjagd gegen den FV Möhringen Das könnte Sie auch interessieren

+++ 23. Juni: Neues Trainer-Duo für neue Spielgemeinschaft+++

Die neue gegründete Spielgemeinschaft der Fußballvereine aus Vöhrenbach, Hammereisenbach und Unterkirnach hat ein neues Trainergespann: Jörg Klausmann und Ralf Bärmann werden den B-Ligisten trainieren. Klausmann ist höherklassig erfahren und war zuletzt beim FC Löffingen tätig. Bärmann war vergangene Saison Co-Trainer bei den A-Junioren des FC 08 Villingen. Alle weiteren Infos findet ihr hier.

Jörg Klausmann (links) und Ralf Bärmann trainieren künftig die Spielgemeinschaft V-H-U | Bild: Verein

+++ 22. Juni: David Tritscher schafft den Sprung zur U21 des VfB Stuttgart+++

David Tritschler, der in der Spielzeit 2021/22 noch das Trikot des Landesligisten FC Neustadt trug, spielt kommende Saison beim VfB Stuttgart. Der 20-jährige wechselt vom Oberliga-Absteiger Freiburger FC zur U21 der Stuttgarter. Beim FFC erzielte Tritschler in 30 Oberliga-Partien zwölf Treffer. Nun geht er in der Regionalliga Südwest auf Torejagd. Die Stuttgarter belegten in der Saison 2022/23 den achten Tabellenplatz.

David Tritschler unterschreibt seinen Vertrag beim VfB Stuttgart | Bild: Verein

+++ 14. Juni: Zwei Neuzugänge beim FC Furtwangen+++

Fußball-Bezirksliga: Die Verantwortlichen des FC Furtwangen haben mit der Planung für die kommende Bezirksliga-Saison begonnen. Bis auf Lukas Schmitz, der etwas kürzer treten will und nicht mehr für die erste Mannschaft zur Verfügung steht, haben alle Spieler für die kommende Saison zugesagt.

Die Verantwortlichen konnten nach dem Bezirkspokalsieg zudem zwei neue Spieler präsentieren. Vom FC Bad Dürrheim kommt Dennis Ank, der vor allem auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann.

Mit Marcel Stöhr vom SV Öfingen kommt ein Eigengewächs ins Bregtal zurück. Er kann im defensiven Mittelfeld sowie in der Abwehr eingesetzt werden. Stöhr spielte in der Furtwanger Jugend, bevor er in die A-Jugend der DJK Villingen wechselte und danach Leistungsträger bei den Öfingern in der Kreisliga A wurde. (wd)

+++ 13. Juni: Kärcher wechselt zum FC Pfaffenweiler+++

Fußball-Bezirksliga: Der FC Pfaffenweiler will in der kommenden Saison offenbar wieder ganz oben in der Tabelle angreifen. Nachdem die Elf die Saison auf dem dritten Platz beendete, hat Pfaffenweiler schon zwei starke Neuzugänge für die Saison 2023/24.

Kevin Kärcher wird künftig das Trikot des FC Pfaffenweiler tragen. | Bild: Verein

Kevin Kärcher und Luca Beraldi kommen vom Ligakonkurrenten DJK Villingen. Beide Spieler absolvierten in der vergangenen Saison 32 Spiele für die DJK. Kärcher glänzte zudem mit 28 Treffern. Pfaffenweilers Trainer Björn Schlageter gibt sich noch bedeckt. „Ich hätte beide gerne, aber es gibt andere Vereine in der Region Villingen mit besseren Angeboten.“ DJK-Trainer Mario Bibic indes stellt klar: „Kevin und Luca haben sich bei uns mannschaftsintern verabschiedet und Pfaffenweiler als ihr Ziel ausgegeben.

Ich hege deswegen keinen Groll und wünsche beiden viel Erfolg in der neuen Station. Wir werden andere Wege finden müssen, um die Spieler zu ersetzen.“ (daz)

+++ 11. Juni: Trainer-Gespann verlängert beim FC Gutmadingen+++

Fußball-Landesliga: Erst war es noch eine kleine Hängepartie, dann ging es ganz schnell. Der FC Gutmadingen und die Trainer Marius Nitsch und Andreas Holdermann setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2023/24 fort.

Das Trainer-Duo war erst in der vergangenen Winterpause neu eingestiegen, nachdem der bisherige Trainer Steffen Breinlinger eine neue Aufgabe angenommen hatte. Nitsch und Holdermann werden als gleichberechtigtes Duo arbeiten. Sie hatten zuletzt, nach einigen Turbulenzen, souverän den Ligaerhalt mit dem FC Gutmadingen geschafft. „Es passt im Verein, in der Mannschaft und in der Zusammenarbeit mit Andreas sehr gut in der Konstellation. Ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison“, sagte Nitsch am Rande der Partie bei der DJK Donaueschingen.

Die Verlängerung bestätigte auch Stefan Reiser, Vorstand Spielbetrieb in Gutmadingen. Wie Nitsch ergänzte, werde es aus der aktuellen Mannschaft keine Spielerabgänge geben.

+++ 9. Juni: Guaglianone und Feucht neues Trainer-Duo in Bad Dürrheim+++

Fußball: Landesligist FC Bad Dürrheim geht mit einem Trainergespann in die neue Saison. Massimo Guaglianone, aktuell noch beim FC Gutmadingen beschäftigt, und Alex Feucht übernehmen die erste Mannschaft beim geplanten Neuaufbau, mit großer Wahrscheinlichkeit in der Bezirksliga Schwarzwald. Zudem fest fest, dass die Spieler Adrian Dumitru (Türk. SV Singen), Moritz Karcher (SV Seedorf) sowie Dejan Savic und Tijan Jallow (neue Vereine unbekannt) nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit welchen Zugängen die Kurstädter für die kommende Saison planen, will der Verein in der kommenden Woche bekannt geben.

+++ 7. Juni: Trainer Oliver Waldvogel bleibt beim FC Hausen vor Wald+++

Fußball-Kreisliga B: Der FC Hausen vor Wald startet mit Trainer Oliver Waldvogel in die Saison 2023/24. Waldvogel begann seine Trainertätigkeit in der Winterpause beim FC Hausen vor Wald. Waldvogel möchte eine Trainerkarriere starten und ist dem FC Hausen vor Wald dankbar, dass der Verein ihm als Trainerneuling die Möglichkeit bietet, Erfahrungen zu sammeln. Mit einer guten Vorbereitung soll in der neuen Saison eine bessere Abschlussplatzierung gelingen. Waldvogel ist auf der Suche nach Zugängen.

+++ 8. Juni: FC 08 verlängert mit weiteren Spielern+++

Fußball: Im Kader der U21 des FC 08 Villingen zeichnet sich eine große Kontinuität ab. Fast durchweg alle Spieler haben ihre Verträge für die kommende Verbandsliga-Saison verlängert. Torjäger Dominik Emminger, Mittelfeldspieler Felix Zeiser und Gabriel Cristill hatten zuvor bereits für den Oberligakader verlängert.

Nun haben für die U21 auch Torhüter Lavdrim Amiti, außerdem Hadi Karaki, Kevin Laatsch, Peter Bächle, David Miletic, Jonas Zimmermann, Dario Holenstein, Leon Schmid, Luis Seemann sowie Deniz Kaya verlängert. Noch Verträge für die neue Saison haben die Brüder Jonathan und Yannick Spät sowie Kevin Hezel. Aufgrund der Studiensituation noch offen ist die Unterschrift von Bennet Ukaj.

Von den A-Junioren, die souverän in der Oberliga den Klassenerhalt geschafft haben, stoßen dazu: Damian Scherer, Theo Blankenburg, Larsen Neletelic, Noah Kälble, Nico Kroh und Oleksandr Balazh. Einzige Abgänge sind Torhüter Nino Trost (SC Pfullendorf) und Adrian Mendes, der zurück nach Österreich geht.

Die U21 der Nullachter schloss die vergangene Verbandsliga-Saison auf dem neunten Platz ab.

+++ 5. Juni: AlieuSarr schließt sich Türk. SV Singen an+++

AlieuSarr verlässt den Landesligameister DJK Donaueschingen und geht zum Türkischen SV Singen. Sarr stand in der laufenden Saison in 28 von 29 Punktspielen für die DJK auf dem Platz und ist mit seinen 13 Treffern zusammen mit Stephan Ohnmacht der Top-Torjäger der Allmendshofener, wobei sich Sarr vor allem am Elfmeterpunkt als sicherer Schütze erwies.

Alieu Sarr geht von Landesliga-Meister DJK Donaueschingen zum Türkischen SV Singen | Bild: Kaltenbach, Christof

+++ 3. Juni: Trainer-Duo verlängert in Schönenbach+++

Trainer Branislav Durdevic und sein Co-Trainer Ümit Cakici haben ihren Vertrag bei den Sportfreunden Schönenbach verlängert. Diese teilte der sportliche Leiter der Schönenbacher, Sascha Duffner, mit. Die Sportfreunde spielen aktuell in der Kreisliga B 1 um den Aufstieg in die Kreisliga A. (kat)

+++ 1. Juni: Diakité wechselt zum VfR Aalen+++

Wenige Tage vor dem Endspiel gab es für den FC 08 schlechte Nachrichten. Nun steht fest, dass Ibrahima Diakité zum Regionalligsten VfR Aalen wechselt. Dies gaben die Aalener offiziell bekannt. Diakité erzielte in der vergangenen Oberliga-Saison 24 Treffer für die Nullachter. Zudem hat er auch maßgeblichen Anteil, dass es die Villinger im Pokal-Wettbewerb so weit geschafft haben. Beim beeindruckenden 3:2-Viertelfinalerfolg gegen den Regionalligisten Bahlinger SC erzielte Diakité alle drei Villinger Treffer.

+++ 2. Juni: Heitzmann verlässt den FC Neustadt und wechselt zum SC Freiburg

Florian Heitzmann, Trainer des Landesligisten FC Neustadt, wechselt zur neuen Saison in die Nachwuchsabteilung des Bundesligisten SC Freiburg. Heitzmann, der in der Jugend selbst für die Breisgauer spielte, wird Co-Trainer der U16, die in der Oberliga spielt. „Ich hatte eigentlich schon beim FC Neustadt für die kommende Runde zugesagt, als das Angebot der Freiburger kam. Das ist für mich natürlich eine Riesenchance“, sagt Heitzmann und fügt an. „Ich verlasse Neustadt mit einem weinenden Auge, freue mich jedoch auch riesig auf die neue Aufgabee“, ergänzt Heitzmann. In Neustadt wird nun Sascha Waldvogel als Cheftrainer fungieren, der bisher mit Heitzmann ein Trainer-Duo bildete.

+++ 17. Mai: FC08-Kapitän verlängert seinen Vertrag+++

Der FC 08 Villingen verlängert nach Kapitän Tevfik Ceylan auch den Vertrag mit Mittelfeldspieler Georgios Pintidis. Der ehemalige Fußballprofi war 2022 vom FC Ingolstadt zu den Nullachtern gewechselt. Der 23-jährige hat in der laufenden Saison 26 Oberliga-Spiele für die Villinger absolviert und dabei einen Treffer erzielt. „Giorgios hat durch seine sehr gute Technik und Übersicht absolut überzeugt. Auch menschlich passt er hervorragend ins Team. Wir freuen uns, auch in der neuen Saison mit Giorgios arbeiten zu können“, so Sportvorstand Denis Stogiannidis.

FC 08-Kapitän Tevfik Ceylan bleibt in Villingen. | Bild: Verein

+++ 10. Mai: A-Jugend-Trainer bleibt beim FC 08 Villingen+++

Mustafa Gürbüz steht auch in der kommenden Saison bei den A-Junioren des FC 08 Villingen an der Seitenlinie.

+++ 8. Mai: Niederprüm verlängert um ein weiteres Jahr beim FC Löffingen+++

Bezirksligist FC Löffingen hat die Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Vertrag mit dem 32-jährigen Trainer Fabian Niederprüm wurde um eine weitere Saison verlängert. Laut dem Vorsitzenden Benjamin Gaudig sei es für den Verein die Wunschlösung gewesen. Die Entscheidung wurde von der Mannschaft positiv aufgenommen. Wie Gaudig feststellt, herrsche eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Spielern und dem Trainer.

+++ 3. Mai: Schlageter bleibt für eine weitere Saison beim FC Pfaffenweiler+++

Beim FC Pfaffenweiler hat Trainer Björn Schlageter nun doch für eine weitere, seine zweite, Saison verlängert. „Es waren von meiner Seite noch einige Details abzuklären. Nun ist das erfolgt“, betont der Trainer, dessen Elf am Samstag in Tennenbronn 2:2 und am Montag gegen die SG Marbach 0:0 spielte. „Natürlich hatten wir uns etwas mehr aus beiden Partien erhofft. Wir sind aber 2023 immerhin noch ohne Niederlage und diese Serie gilt es zu halten“, so Schlageter.

Björn Schlageter bleibt für eine weitere Saison beim FC Pfaffenweiler. | Bild: Verein

+++ 25. April: Tobias Urban verlängert beim SV Hölzlebruck+++

Fußball-Bezirksliga: Trainer Tobias Urban und der SV Hölzlebruck werden auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Auch Co-Trainer Ignazio Curio und Jürgen Wursthorn, Trainer der zweiten Mannschaft, haben bei den Hochschwarzwäldern verlängert. Urban ist bereits seit der Spielzeit 2018 Cheftrainer beim Bezirksligisten und geht somit in diesem Sommer in seiner sechste Saison beim SV Hölzlebruck.

+++ 22. April: Tevfik Ceylan verlängert in Villingen+++

Der FC 08 Villingen hat am Freitag den Vertrag mit Kapitän Tevfik Ceylan verlängert. „Tevfik ist für den FC 08 auf als auch neben dem Platz sehr wichtig“, sagt Sportvorstand Denis Stogiannidis. Ceylan selbst sagt: „Mir bedeutet der FC 08 viel. Ich möchte die spannende Entwicklung weiter begleiten.“

+++ 15. April: Kanefeyer bleibt bei SG Lenzkirch-Saig+++

Die SG Lenzkirch-Saig und Trainer Fabian Kanefeyer werden auch in der Saison 2023/24 zusammen arbeiten. Kanefeyer hatte das Amt in Lenzkirch im Jahr 2021 übernommen. „Die Arbeit macht mir viel Spaß. Es werden weitere talentierte Spieler aus der eigenen Jugend kommen. Da freue ich mich drauf“, sagte Kanefeyer. Gegenwärtig steht die im vergangenen Sommer neu gegründete Spielgemeinschaft mit 29 Punkten aus 18 Spielen auf dem fünften Tabellenplatz.

+++ 24. März: Sowohl der TuS Bonndorf als auch der FC Schonach halten an ihren Trainern fest+++

Fußball-Bezirksliga Der TuS Bonndorf und der FC Schonach setzen auch nächste Saison auf ihre Trainer Das könnte Sie auch interessieren

+++ 7. März: Transfer-News+++

Immendingen und Mundelfingen verlängern für die Kommende Saison mit ihren Trainern. Der SSC Donaueschingen verpflichtet gleich fünf neue Spieler, um sich im Abstiegskampf noch einmal zu verstärken.

Fußball-Kreisliga A 2 Immendingen und Mundelfingen halten an Trainern fest – SSC Donaueschingen mit Transferoffensive Das könnte Sie auch interessieren

+++ 6. März: Trainer-Trio bleibt+++

Das Trainer-Trio um Alex German, Luca Crudo und Manuel Passarella wird auch in der kommenden Saison an der Seitenline des FV/DJK St. Georgen stehen.

Fußball-Kreisliga A Trainertrio beim FV/DJK St. Georgen verlängert Das könnte Sie auch interessieren

Fußball-Bezirksliga So haben sich die die 18 Bezirksliga-Teams im Winter verstärkt Das könnte Sie auch interessieren

+++ 27. Februar: Agbonkhese bleibt beim SV Aasen+++

Der SV Aasen und Trainer Jackson Agbonkhese werden auch in der kommenden Saison gemeinsam arbeiten.

Fußball-Bezirksliga Trainerteam um Jackson Agbonkhese verlängert beim SV Aasen Das könnte Sie auch interessieren

+++ 15. Februar: Schlenker zieht es zum FC Hochemmingen+++

Der Bezirksligist FC Hochemmingen verstärkt sich im Winter mit Innenverteidiger Philipp Schlenker, der zuletzt pausierte und davor in Dauchingen spielte.

+++ 15. Februar: Richter verstärkt SV Aasen für die Rückrunde+++

Mit Moritz Richter von der DJK Donaueschingen hat sich der SV Aasen eine Verstärkung für die Rückrunde gesichert.

+++ 15. Februar: Zingaly wechselt von Vöhrenbach zum FC Furtwangen+++

Fabrizio Zingaly wechselt von der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach zum FC Furtwangen. Außerdem können die Bregtäler wieder auf Johannes Wehrle setzen, der nach einem Auslandsaufenthalt zurückkehrt.

+++ 15. Februar: Müller kehrt nach Villingen zurück+++

Bei der DJK Villingen kehrt Robin Müller zurück, nachdem dieser im Sommer zum SV Aasen gewechselt war.

+++ 15. Februar: FC Löffingen verkündet zwei Neuzugänge+++

Der FC Löffingen begrüßt zwei weitere Neuzugänge in seinen Reihen. Nach dem neuen Trainer Fabian Prüm und Rückkehrer Alexander Schuler, spielen nun auch Saidy Abubacarr (SV Göschweiler) und Silas Voigt (FC Reiselfingen) für den Tabellenletzten der Bezirksliga.

+++ 13. Februar: Figl und Domm verlängern beim SV Niedereschbach+++

Kevin Figl und Roland Domm haben den Vertrag beim Kreisligisten SV Niedereschach verlängert – unabhängig davon, wie die Rückrunde verläuft.

Fußball-Kreisliga A Trainerduo des SV Niedereschach verlängert für eine weitere Saison Das könnte Sie auch interessieren

+++ 8. Februar: FC Tannheim stellt neuen Trainer vor+++

Der FC Tannheim hat einen neuen Trainer für die Rückrunde gewonnen. Uwe Freigang, zuletzt in Triberg und Nußbach auf der Trainerbank, und davor viele Jahre in der Jugendarbeit aktiv, hat zunächst einmal für die restlichen zwölf Punktspiele zugesagt. „Die Mannschaft hat viel Potenzial. Primäres Ziel ist der Klassenerhalt. Wir werden an einigen Stellschrauben drehen, um in Fahrt zu kommen“, sagt Freigang. Am vergangenen Wochenende spielte Tannheim in einem Testspiel beim FC Schonach (0:2). Tannheim war zunächst mit Trainer Dennis Haas in die Saison gestartet, Nach dessen Abschied hatte zuletzt ein Interimsduo mit Christian Scheu und Benjamin Kreuz vor der Winterpause übernommen. (daz)

Fußball-Landesliga Transferbilanz: Die Schwarzwälder Landesligisten setzen in der Rückrunde auf Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

+++ 31. Januar: Neuer Torwart für FV Möhringen+++

Der FV Möhringen hat auf die schwere Verletzung von Schlussmann Kevin Au reagiert und einen neuen Torhüter verpflichtet. Julian Bacher kommt vom VfL Mühlheim zum aktuellen Tabellenzweiten und soll die Lücke schließen. „Julian ist im besten Alter und hat bisher ausgezeichnete Eindrücke bei uns hinterlassen“, sagt Möhringens Trainer Heinz Jäger. (daz)

+++ 29. Januar: Ex-Villinger gehen zum BSV Schwenningen+++

Die beiden Ex-Villinger Mauro und Fabio Chiurazzi haben sich dem BSV Schwenningen angeschlossen, laufen dort künftig unter ihrem ehemaligen Trainer Jago Maric und dessen spielendem Assistenten Stjepan Geng – ebenfalls einem früheren Nullachter – auf.

FC 08 Villingen Wechsel der Chiurazzi-Brüder ist fix Das könnte Sie auch interessieren

+++ 27. Januar: Berger zieht es nach Australien+++

Tim Berger vom Landesligisten FC Königsfeld zieht in die zweite Liga nach Australien.

Fußball-Landesliga Tim Berger vom FC Königsfeld wechselt nach Australien Das könnte Sie auch interessieren

+++ 24. Januar: Zwei Winter-Neuzugänge für VfB Villingen+++

Beim ambitionierten Kreisligisten VfB Villingen hat es in der Winterpause drei personelle Veränderungen gegeben. Mit Suwareh Kalifa vom SV Obereschach sowie Furkan Bak von der DJK Villingen wurden zwei neue Spieler gewonnen. Verlassen hat den VfB in der Winterpause Dennis Böger, der zukünftig beim Ligakonkurrenten Obereschach spielt. (daz)

+++ 24. Januar: Zwei Neuzugänge für SV Hölzlebruck+++

Bezirksligist SV Hölzlebruck hat in der Winterpause zwei Zugänge gewonnen. Angreifer Tim Plavetic wechselt vom PTSV Jahn Freiburg zu den Hochschwarzwäldern und Mittelfeldspieler Niklas Rombach steigt nach einer sportlichen Pause wieder ein. „Ich verspreche mir von beiden einiges“, sagt Hölzlebrucks Trainer Tobias Urban. Plavetic spielte bereits in der Jugend beim SV Hölzlebruck. Offen ist unterdessen, ob Urban für eine weitere Saison bei den Hochschwarzwäldern bleibt. „Im Moment kann ich mir eine Fortsetzung in der kommenden Saison vorstellen. Ich habe mich noch nicht entschieden“, sagt Urban auf Nachfrage. (daz)

Fußball DJK Villingen startet mit neuem Trainer Mario Bibic in die Vorbereitung Das könnte Sie auch interessieren

+++ 24. Januar: Gieracz zieht es von Mönchweiler zum FC Furtwangen+++

Aufsteiger SG Mönchweiler/Peterzell hat in der Winterpause Torhüter Kevin Gieracz an den Bezirksligisten FC Furtwangen verloren. „Wir werden den Abgang intern auffangen. Wir haben ein, zwei junge Torhüter, die wir aufbauen wollen“, sagt Spielertrainer Patrick Haas. Noch offen ist, ob die SG auch kommende Saison vom Duo Haas/Ralf Hellmer trainiert wird. Haas deutete an, dass er die Rolle als Spielertrainer gerne fortsetzen möchte. (daz)

+++ 23. Januar: Sari bleibt dem VfB Villingen erhalten+++

Adem Sari bleibt ein weiteres Jahr Spielertrainer des VfB Villingen, unabhängig davon, ob der Aufstieg in die Bezirksliga gelingt.

+++ 23. Januar: Berrer verlängert beim TuS Blumberg bis 2024+++

Der TuS Blumberg und Trainer Frank Berrer setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Berrer bleibt mindestens bis zum Ende der Saison 2023/24.

Fußball-Kreisliga A 2 Frank Berrer verlängert beim TuS Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

+++ 22. Januar: DJK Donaueschingen verlängert mit Gallmann+++

Die DJK Donaueschingen verlängert mit dem kompletten Trainerteam. Benjamin Gallmann als Cheftrainer und Jonas Schwer als Spieler und Co-Trainer, sowie Philipp Janosch, der mit erweiterten Aufgaben als Betreuer und Teammanager fungiert, sollen auch in der kommenden Saison den aktuellen Tabellenführer der Landesliga trainieren.

Fuball Trainerteams bei der DJK Donaueschingen verlängern Das könnte Sie auch interessieren

+++ 20. Januar: Ketterer verlängert beim FC Schönwald+++

Trainer Mario Ketterer hat beim FC Schönwald (Kreisliga A, Staffel 1) verlängert. Einzig ein Co-Trainer fehlt den Schönwaldern weiterhin.

Fußball-Kreisliga A 1 Mario Ketterer verlängert als Trainer beim FC Schönwald Das könnte Sie auch interessieren

+++ 16. Januar: Niederprüm wird neuerTrainder des FC Löffingen+++

Der FC Löffingen ist auf der Trainersuche fündig geworden. Fabian Niederprüm coacht künftig den Bezirksligisten. Niederprüm war in der Vorrunde der aktuellen Saison noch als Coach beim Freiburger FC II (Landesliga Staffel II) tätig, trat bei den Breisgauern aber im Herbst zurück.

Fußball-Bezirksliga Fabian Niederprüm neuer Trainer beim FC Löffingen Das könnte Sie auch interessieren

+++ 13. Januar: Kay Ruf übernimmt SV Hinterzarten+++

Der SV Hinterzarten hat für den ausgeschiedenen Trainer Nurhan Adiclik einen Nachfolger aus den eigenen Reihen gefunden. Kay Ruf übernimmt als neuer Coach. Ruf beendet damit auch seine Spielerkarriere und wird sich fortan ganz der Trainertätigkeit widmen. „Wir planen langfristig mit Kay Ruf“, sagt Hinterzartens Vorsitzender Axel Winterhalter.

+++ 13. Januar: Neuer Torwart für FC Pfaffenweiler+++

Der FC Pfaffenweiler hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 22-jährige Markus Theiss kommt vom SV Zimmern zum ambitionierten Schwarzwälder Bezirksligisten. Theiss spielte früher in Niedereschach. „Wir haben auf der Position nach einer Verstärkung gesucht“, sagt Björn Schlageter, Trainer des FC Pfaffenweiler.

+++ 13. Januar: Isele verlässt TuS Bonndorf+++

Der TuS Bonndorf muss den Abgang von Angreifer Florian Isele verkraften, der zum Landesligisten FC Erzingen wechselt. „Natürlich schmerzt sein Abgang, aber wir haben einen großen Kader, um den Verlust aufzufüllen“, sagt Bonndorfs Trainer Claudio Andreotti.

+++ 12. Januar: Verrattitrainert künftig den FC Bad Dürrheim+++

Der FC Bad Dürrheim wird doch nicht, wie erwartet, mit Pablo Gil als neuem Trainer in die zweite Saisonhälfte gehen. Gil erhielt ein Profi Angebot in Spanien zur kommenden Saison. Neuer Cheftrainer wird Massimo Verratti und sein Co-Trainer Francesco Milia. Beide haben die Mannschaft bereits bis zur Winterpause geleitet. Neuer Torwarttrainer wird Thorsten Deckert, der zurückkehrt. Er wird mit Ralf Rosenthal das Training für die Torhüter übernehmen.

Fußball-Landesliga Pablo Gil kommt nicht – neues Trainerduo beim FC Bad Dürrheim Das könnte Sie auch interessieren

+++ 4. Januar: Neuer Trainer für SG Schluchsee/Feldberg+++

Frank Booz wird der neue Trainer der SG Schluchsee/Felberg. Er ist der Nachfolger von Norbert Lewke. Bis zum Sommer war Booz selbst Teil der Trainerteams unter Lewke. Unterstützt wird Booz von Markus Übele. Das Trainerteam soll den aktuell Tabellenletzten vor dem Abstieg retten.