„Wer austeilt, sollte auch einstecken können“ Trainer Marcel Yahyaijan im Interview

Im Rahmen des Oberligaspiels gegen den SV Oberachern (1:0) kam es am vergangenen Samstag in der MS Technologie Arena zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen FC 08 Villingens Cheftrainer Marcel Yahyaijan und einigen Zuschauern. Die Kritik des Coaches an den Fans hat wiederum Kritik der Fans am Trainer zur Folge. Yahyaijan nimmt Stellung.