Reiten: Das Reitzentrum Frese scheint bei den Machern der einzigen deutschen Springserie mit internationalen Stationen eine gute Visitenkarte hinterlassen zu haben. Schon 2021 zeigten sich die Veranstalter der Riders Tour zufrieden mit den Bedingungen vor Ort. Einziger Wermutstropfen: Aufgrund der Pandemie waren die Zuschauerzahlen limitiert.

Im letzten Jahr startete die Riders Tour Station auf den Immenhöfen dann richtig durch und auch in diesem Jahr bekamen die Veranstalter den Zuschlag. Und somit wird nun auch beim schon 27. Umlauf des Reitturniers auf den Immenhöfen die Riders Tour Station machen (27. bis 30. Juli). „Das freut uns natürlich sehr, vor allem auch für das ganze Team um uns herum“, so Christian Frese. „Es scheint, als hätten wir doch einiges richtig gemacht“, freut sich auch Uschi Frese. Denn gerade 2021 zur Corona-Pandemie suchten die Ausrichter der Rides Tour händeringend Turniere, da viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Doch die Freses mit ihren fleißigen Helfern stellten sich mit ausgeklügeltem Hygienekonzept allen Widrigkeiten, was dann auch die Macher von Bemer mit der Etappenvergabe honorierten. „Und nun sind wir das dritte Mal dabei, was uns zeigt, dass wir kein Lückenbüßer waren“, freut sich Turnierchef Christian Frese.

Neuerlich hofft man wieder auf ein starkes Starterfeld wie schon im vergangenen Jahr. Da standen Richard Vogel, Simone Blum und Hans Dieter Dreher gemeinsam auf den Plätzen eins bis drei. Der für den RV Mannheim startende Richard Vogel, der sich im letzten Jahr den Sieg im German Masters in der Landeshauptstadt sicherte und sich Anfang April dieses Jahres im amerikanischen Wellington den mit 500.000 USD dotierten Rolex Grand Prix holte, könnte auch dieses Jahr wieder beim Fest der Pferde auf der Starterliste stehen. Zudem war er beim Weltcup Finale in Omaha in der Osterwoche mit Rang acht bester deutscher Springreiter. Siegerin im vergangenen Jahr wurde übrigens am Sonntag Sophie Hinners aus Pfungstadt. Auch sie startete gut ins Jahr 2023 mit dem Sieg im Großen Preis von Riesenbeck. Und dann ist da noch Hans-Dieter Dreher vom RV Dreiländereck, sowieso Publikumsliebling beim Fest der Pferde, der sich in diesem Jahr schon einen Fünf Sterne Grand Prix in Amsterdam holte. Die Qualifikation beim diesjährigen Umlauf auf den Immenhöfen findet am Samstagnachmittag statt, das Finale am Sonntagnachmittag. Der Große Preis des diesjährigen Festes der Pferde steigt ebenfalls am Sonntag.