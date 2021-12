von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Die wiha Panthers haben sich die Dienste eines

erstliga-erfahrenen Centers gesichert. Mit Waverly Austin wurde ein 30-jähriger Deutsch-Amerikaner verpflichtet, der dem Team mehr Stabilität unter den Körben bringen soll. Der Vertrag läuft bis zum Ende der Saison.

Obwohl die Panthers nach zwölf Ligaspielen mit ausgeglichener Bilanz von sechs

Siegen und sechs Niederlagen auf Kurs Richtung Playoff-Teilnahme liegen, haben die Doppelstädter bislang Probleme beim Spiel unter den Körben offenbart. In nur einer der bislang absolvierten zwölf Ligapartien konnten die Schwenninger das Rebound-Duell für sich entscheiden. Damit belegen die Panthers aktuell den vorletzten Platz in der ligaweiten Rebound-Statistik aller ProA-Teams.

Diesem Manko wollen die Neckarstädter mit der Verpflichtung von Waverly Austin nun Abhilfe verschaffen. „Wir wollen unbedingt in die Playoffs“, betont Panthers-Cheftrainer Coach Alen Velcic. „Mit der Verpflichtung von Waverly Austin unterstreichen wir unsere Ambitionen und haben nun einen Spieler im Kader, der ein Game-Changer für unsere Saison sein kann. Er ist im besten Center-

Alter und bringt genau die Physis und Präsenz mit, die uns bisher so oft gefehlt hat.“

Für Waverly Austin bedeutet das Engagement in Villingen-Schwenningen die Rückkehr ins Geburtsland seiner Mutter. Nach seiner Collegezeit an der University of Oregon in den USA begann Austin seine Profilaufbahn im Jahr 2014 in Heidelberg. Nach seiner Debütsaison in der ProA wechselte der Center in die Basketball-Bundesliga. Für die Eisbären Bremerhaven lief Austin zwischen 2015 und 2017 in insgesamt 65 Erstligaspielen auf. Nach weiteren Stationen in Tschechien, Litauen und Iran spielte Austin zuletzt in Frankreich und möchte nun wieder in Deutschland an seine erfolgreiche Zeit anknüpfen.

Austin begründet seinen Wechsel zu den Panthers so: „Die Ambitionen des Klubs haben mich sehr beeindruckt. Außerdem freue ich mich darauf, wieder in Deutschland spielen und meine Familie hier häufiger sehen zu können. Als Spieler bin ich jemand, der vor allem über seine defensive Intensität durch Blocks, Rebounds und Punkte der Mannschaft helfen kann.“