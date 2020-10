Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Im einzigen Spiel am Samstag kommt es zum VS-Stadtderby. Der Tabellenzweite NK Zagreb Villingen (10 Punkte) ist gegen FK Bratstvo Villingen (6) im Schwenninger Hilbenstadion der klare Favorit. Die Tabellenspitze will der FC Unterkirnach (12) gegen den FC Triberg (9) verteidigen. Unterkirnach profitiert aktuell davon, bereits die meisten Spiele ausgetragen zu haben. Erst dreimal waren die Sportfreunde Schönenbach (7) um Punkte im Einsatz und haben daher den besten Punkteschnitt aller elf Teams in der Liga. Gegen den FC Schonach II (7) wird sich zeigen müssen, wie die Schönenbacher die längere Pause verkraftet haben. Leicht favorisiert empfängt der FC Weiler (7) den FV Marbach II (6). Offen ist die Partie der SG Mönchweiler/Peterzell gegen den punktgleichen FV/DJK St. Georgen. Schlusslicht SV Nußbach (3) ist spielfrei und hat somit keine Chance, die Bilanz aufzubessern.

Spitzenspiel ohne Zuschauer

Staffel 2: Am vergangenen Wochenende musste der FC Hüfingen (15 Punkte) durch die Niederlage in Blumberg den ersten Platz räumen. Am Sonntag besteht die Chance, im direkten Duell den neuen Tabellenführer TuS Oberbaldingen (16) wieder zu verdrängen. Die Partie wird ohne Zuschauer ausgetragen. Deutlich im Aufwind war zuletzt der TuS Blumberg (15), der mit einem eigenen Erfolg beim FC Bad Dürrheim II (9) Platz eins übernimmt, da diese Partie bereits am Samstag ausgetragen wird. Schlusslicht FC Grüningen wird auf eigenem Platz alles versuchen, um gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen (10) die ersten Punkte einzufahren. In den zwei weiteren Begegnungen empfängt der SV Döggingen (9) den FC Gutmadingen II (7) und der FC Hausen vor Wald (6) ist gegen den FC Wolterdingen (9) Gastgeber.

Saig in Bernau gefordert

Staffel 3: Wie in der Staffel 2 kommt es auch in der Staffel 3 zum Spitzenspiel des Tabellenzweiten gegen den Ersten. Der FC Bernau (15 Punkte) und auch der SV Saig (19) sind beide noch ohne Niederlage, wobei unabhängig vom Ergebnis Saig Platz eins behaupten wird. Deutlich favorisiert ist hingegen der SV Friedenweiler (14), der als Tabellendritter beim Schlusslicht VfB Mettenberg (3) gastiert. Auch der SV Gündelwangen (14) hat gegen den FC Reiselfingen (5) drei Punkte fest eingeplant. In den drei weiteren Partien am Sonntag empfängt der SV Göschweiler (4) den FC Neustadt II (4), der SV Titisee (6) ist Gastgeber gegen den SV St. Märgen (3) der TuS Bonndorf II (9) empfängt den SV St. Blasien (11).