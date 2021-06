Fußball: Der 1. FC Köln bestreitet im Rahmen seines Trainingslagers in Donaueschingen zwei Testspiele im Bad Dürrheimer Salinenstadion. Am 18. Juli empfängt der Bundesligist den FC Schaffhausen und am 24. Juli den SV 08 Elversberg. Beide Spiele beginnen um 17 Uhr. Einlass wird ab 15 Uhr sein. „Wir planen auch ein Rahmenprogramm für die Fans der Mannschaften vor den Spielen“, sagt Bad Dürrheims Vorsitzender Benjamin Wildgruber.

Tickets für das Spiel gegen Schaffhausen sind seit Montag über die Onlineplattform Eventim erhältlich. Innerhalb einer halben Stunde wurden nach Auskunft von Wildgruber schon 300 Tickets verkauft.

Durch die neuen Lockerungen vom 28. Juni ist nach Auskunft des Vereins nun möglich, 60 Prozent der maximalen Zuschauerzahl ins Stadion zu lassen. Dabei gilt aber die 3-G-Regelung (geimpft, genesen und getestet) sowie eine Maskenpflicht, sollten die Abstände nicht eingehalten werden können.