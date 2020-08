Fußball, Südbadischer Pokal:Am Mittwoch, 9. September (19 Uhr), empfängt der FC 08 Villingen im Verbandspokal-Achtelfinale die Sportfreunde Elzach-Yach. Für diese Partie gibt es an zwei Tagen einen Vorverkauf an der MS Technologie Arena im Villinger Friedengrund. Am Dienstag, 1. September, und am Dienstag, 9. September, können dort jeweils Tickets gekauft werden. Der Stehplatz kostet pro Person 10 Euro. Kinder und Jugendliche von sechs bis neun Jahren bezahlen sechs Euro. Kinder unter sechs Jahren sind frei. Die Sitzplatzkarten kosten 20 Euro.

Beim Kartenvorverkauf ist Mundschutzpflicht. Weitere Infos, unter anderem zum Hygienekonzept, gibt es auf der FC 08-Homepage http://www.fcvillingen.de