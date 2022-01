Basketball, ProA: Medipolis Science City Jena – wiha Panthers Schwenningen 100:83 (29:15, 18:27, 21:19, 32:22). Schon die ersten Minuten des Spiels waren eine Blaupause der klaren 55:74-Niederlage am Dreikönigstag. Wieder einmal verpennten die Schwenninger das erste Viertel, wieder einmal fehlten vor allem drei Dinge: Präzision in der Offensive, die Qualität im Ballvortrag in Ermangelung eines gelernten Spielmachers (David Cohn fehlte weiterhin verletzt) sowie Intensität in der Defensive.

Insbesondere der langjährige Bundesliga-Profi Brandon Thomas machte mit der Schwenninger Abwehr, was er wollte und erzielte in dieser Phase zwölf Punkte. Dadurch standen die Thüringer bereits nach nicht einmal sechs Minuten bei 20 Zählern, während die Panthers Mühe hatten, überhaupt zu ordentlichen Abschlüssen zu kommen. Nach dem ersten Abschnitt führte Jena mit 29:15.

Taktischer Kniff funktioniert

Panthers-Coach Alen Velcic reagierte und stellte seine Defensive auf eine Match-Up-Zonenverteidigung um. Dies zeigte Erfolg: Die Hausherren zeigten sich anfangs mit dieser ungewöhnlichen Taktik überfordert und kassierten neun Punkte in Folge. Auf der anderen Seite bewegten die Panthers sich selbst sowie den Ball deutlich besser und steigerten auch ihre Dreierquote. Zwar stabilisierte sich Jena offensiv in der Folge wieder, die Neckarstädter blieben jedoch bis zur Pause in Schlagdistanz. Mit 47:42 ging es in die Kabinen.

Ausgeglichenes drittes Viertel

Zumindest in der Offensive konnten die Doppelstädter nicht an ihr richtig gutes zweites Viertel anknüpfen. Stattdessen produzierten sie einige Ballverluste und nahmen sich so selbst aus dem Rhythmus. Weil das Velcic-Team aber weiterhin gut verteidigte und den Gegner ebenfalls zu zahlreichen Fehlern zwang, blieb das Spiel eng. Erst gegen Ende verschaffte sich der Tabellenzweite vor allem dank eines starken Kapitäns Julius Wolf ein leichtes Polster. Vor dem Schlussviertel stand es 68:61.

In diesem machten sich die Panthers das Leben durch weitere zahlreiche Ballverluste – vor allem Schrittfehler – selbst schwer. Zudem geriet die kleine Acht-Mann-Rotation zunehmend in die Foul-Bredouille. Dennoch konnten sie sich vorne auf einen erneut guten Grant Sitton sowie einen gegenüber der Vorwoche deutlich verbesserten Raiquan Clark verlassen.

Kapitale Fehler am Ende

Eben jener Sitton verkürzte drei Minuten vor dem Ende per Dreier auf vier Punkte und läutete damit die Crunch Time ein. In dieser leisteten sich mittlerweile entkräftete Panthers allerdings wieder viel zu viele teils haarsträubende Ballverluste und brachten sich damit selbst um eine mögliche Aufholjagd. Stattdessen schraubten die Gäste das Ergebnis mit einigen Dreiern am Stück viel zu deutlich nach oben und machten sogar die 100 voll.

Auf die Panthers wartet nun ein straffes Programm: Am Freitag geht es zum Aufsteiger Bochum, am Sonntag kommt Paderborn in die Deutenberghalle.