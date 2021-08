von Kai Blandin

Fußball, Verbandsliga: FC 08 Villingen U21 – SV Weil (Sonntag, 16 Uhr). (kb) Kein Wunder, dass bei der U21 des FC 08 Villingen derzeit eine prächtige Stimmung herrscht. Mit einem Sieg bei der DJK Donaueschingen ist das Team in die Verbandsliga-Saison gestartet, hat dadurch viel Selbstvertrauen getankt. Was gerade für diese jungen Spieler, deren Entwicklung und damit den Lernprozess enorm wichtig ist. Nächster Halt auf diesem Weg: die Begegnung am Sonntag gegen den SV Weil.

„Wir freuen uns total auf dieses Spiel“, macht Mustafa Gürbüz, der zusammen mit Daniel Miletic das Trainer-Duo dieser Mannschaft bildet, aus seinem Herzen keine Mördergrube. Wohl wissend, mit welchem Gegner es seine Jungs, bei denen erneut einige Spieler aus der A-Jugend im Kader stehen werden, zu tun bekommt. „Das wird wahrlich nicht einfach. Über Weil haben wir viele Informationen zusammengetragen. Sie haben einige erfahrene Akteure in ihren Reihen, die teilweise schon höherklassig gespielt haben“, stellt Gürbüz heraus. Er meint dabei nicht nur deren Kapitän Ridje Sprich, der seit Jahren einer der herausragenden Torjäger der Verbandsliga ist. „Doch von solchen Leuten und aus diesen Spielen können wir nur lernen“, betont der Villinger Coach.

Fußball-Verbandsliga Derbysieg des FC 08 Villingen II bei der DJK Donaueschingen Das könnte Sie auch interessieren

Fehler dürften gemacht werden, denn auch die helfen weiter. „Trotzdem ist es unser Ziel, diese zu minimieren und die eigenen Stärken zu perfektionieren“, sagt Gürbüz. Und was bietet sich da besser an als das Duell gegen einen Verein, der allein von den Namen und der Historie her als Favorit angesehen werden muss. „Deshalb können wir komplett ohne Druck und unbekümmert in die Partie gegen Weil gehen“, ergänzt der Trainer. Um im nächsten Atemzug hinzuzufügen: „Wir hatten eine extrem gute Trainingswoche. Alle sind heiß darauf, den guten Eindruck aus dem Saisonstart zu bestätigen.“ Jugend gegen Routine – in jedem Fall ein spannendes Projekt.