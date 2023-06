Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:VfB Villingen – SG Dauchingen/Weilersbach 5:4 (2:0). Zum Abschluss der Runde ein wahrer Leckerbissen: Im Duell Vizemeister gegen Meister setzte sich der VfB denkbar knapp mit 5:4 Toren durch. Beim Neun-Tore-Spektakel traf Flario Ferragina für den VfB dreifach, und das sogar per lupenreinem Hattrick in Halbzeit zwei. Tom Zepf und Marcel Geiger netzten für die SG jeweils doppelt. Tore: 1:0 (17.) Fabian Pompa; 2:0 (20.) Leonid Poschiwalow; 2:1 (54.) Zepf; 3:1, 4:1, 5:1 (58., 61., 63.) Ferragina; 5:2 (70.) Zepf; 5:3, 5:4 (77., 89.) Geiger. ZS: 150. SR: Silas Haselberger (FC Brigachtal).

FC Tannheim – FC Schönwald 3:2 (0:1). Was für eine Willensstärke des Gastgebers: Mit einem Heimsieg gegen klar favorisierte Schönwälder sicherte sich das als Tabellenletzter angetretene Tannheim das Last-Minute-Ticket für die Teilnahme an der Relegation zum Klassenerhalt. Quasi mit dem Pausenpfiff brachte Marius Storz den Gast in Front, später erhöhte Florian Fehrenbach (56.) gar auf 0:2. Doch dann kam der FC Tannheim sensationell zurück und schaffte das, womit wohl nur noch wenige Zuschauer gerechnet hatten. Tore: 0:1 (45.) Storz, 0:2 (56.) Fehrenbach, 1:2 (63.) Benjamin Kreuz, 2:2 (72.) Maximilian Wolfram, 3:2 (80.) Christian Scheu. ZS: 80. SR: Asim Huremovic (FC Wolterdingen).

NK Hajduk VS – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 5:3 (1:2). Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach muss durch die schmerzliche Niederlage in Schwenningen absteigen. Zwar ging es für Hajduk um nichts mehr, dennoch nahm die Mannschaft die Begegnung ernst und kämpfte sich nach 0:2-Rückstand zurück. Schlussendlich standen fünf Treffer zu Buche, dem gegenübergestellt waren die drei Tore der SG zu wenig. Tore: 0:1, 0:2 (22., 43.) Patrick Weißer; 1:2 (45.) Ahmet Samardzic; 2:2 (47.) Karlo Vuk; 3:2, 4:2 (53., 65.) Sime Fantov; 5:2 (76.) Vuk; 5:3 (90.) Mike Bendel. ZS: 100. SR: Marc Zimmermann (DJK Donaueschingen).

SG Fischbach/Weiler – SG Mönchweiler/Peterzell 5:0 (2:0). Die Gäste, welche einen Elfmeter verschossen, kamen zum Rundenabschluss bei der SG Fischbach/Weiler unter die Räder. Trotz einer sehr schwachen Leistung gelang es Mönchweiler/Peterzell, die Klasse zu halten. So durften nach Abpfiff also beide Mannschaften jubeln. Tore: 1:0 (18.) Eigentor, 2:0 (40.) Luca Rapp, 3:0 (57.) Sven Müller, 4:0 (83.) Eigentor, 5:0 (90.) Müller. Bes. Vork.: Gelb-Rot (67.) Mönchweiler/Peterzell. ZS: 200. SR: Konstantin Konegen (FC Pfaffenweiler).

SG Buchenberg/Neuhausen – SV Obereschach 1:8 (0:4). Nach einer wahren Heimklatsche gegen den SVO muss die SG den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten. Die desolate Leistung zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt war deutlich zu wenig, um dem Abstiegsgespenst zu entfliehen. Bereits zum Pausentee war die Hypothek zu hoch. Tore: 0:1, 0:2 (30., 32.) Benedikt Laufer; 0:3 (37.) Adrian Storz; 0:4 (44.) Dominik Armbruster; 1:4 (48.) Henry Knöbel; 1:5 (67. Elfmeter) Laufer; 1:6 (75.) Rene Riegger; 1:7, 1:8 (88., 89.) Tim Goltz. ZS: 150. SR: Wolfgang Zimmer (SV Öfingen).

FC Kappel – FV/DJK St. Georgen 6:3 (3:1). Ebenso neun Treffer und damit ein Torspektakel gab es im Duell dieser beiden Teams. Am Ende hatte Kappel mit sechs verschiedenen Torschützen die Nase vorn. Tore: 0:1 (11.) Dragan Jovanovic, 1:1 (32.) Marco Cristilli, 2:1 (38.) Flavio Ippolito, 3:1 (44.) Danilo Cristilli, 4:1 (60. Elfmeter) Timo Cristilli, 5:1 (78.) Kai Ellenberger, 5:2 (82.) Jovanovic, 5:3 (86. Elfmeter) Luca Crudo, 6:3 (90.) Soufian Ouhammou. ZS: 150. SR: Florian Kienzler (FC Gütenbach).

FC Brigachtal – SV Niedereschach 2:2 (1:1). Brigachtal tritt auch kommende Saison in der Kreisliga A1 an. In einer abwechslungsreichen Partie war der SVN überwiegend spielbestimmend, während es das Heimteam oft über Konter versuchte. Nach dem 1:1 traf Christopher Hackenbruch für Niedereschach den Pfosten, später scheiterte auch dessen Kollege Marius Marte an selbigem. Ein Schlenzer von Cedric Jerger (82.) fand dann den Weg ins Netz, doch per Nachschuss an einen Pfostentreffer glich Marc Albrecht tief in der Nachspielzeit aus. Tore: 1:0 (8.) Waldemar Klemann, 1:1 (14.) Marvin Burgbacher, 1:2 (82.) Jerger, 2:2 (90.+5) Albrecht. ZS: 170. SR: Domenico Papagno (SV TuS Immendingen).