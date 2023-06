Fußball-Verbandspokal: FC 08 Villingen – SV Oberachern 0:3 (0:0) Aus dem elften Verbandspokalsieg für den FC 08 Villingen wurde nichts. Die Nullachter mussten sich im Emmendinger Elzstadion dem Oberliga-Konkurrenten und Titelverteidiger geschlagen geben. Oberachern siegte zwar um einen Treffer zu hoch, jedoch verdient. Für die Villinger war es im 16. Verbandspokal-Finale die sechst Niederlage.

Dabei ging es richtig gut los für die Villinger. Nach einem klasse Pass von Ibrahima Diakité hatte Mokhtar Boulachab in der 5. Minute nur noch Oberacherns Torhüter Mark Redl vor sich, brachte den Ball aber aus zwölf Metern nicht an ihm vorbei. Die nächste brenzlige Situation gab es fünf Minuten später auf der Gegenseite, doch Marvin Ludwig konnte die erste Chance der Ortenauer nicht nutzen.

Beiden Mannschaften merkte man an, dass es in diesem Endspiel um einiges ging. Oberachern hatte in Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, Villingen aber mehr Chancen. So verpasste Frederick Bruno bei einer Ecke in der 23. Minute mit seinem Kopfball nur haarscharf die Führung der Schwarzwälder. Dann war wieder Oberachern an der Reihe. Aus acht Metern hatte Nico Huber völlig allein gelassen die Riesenchance , drosch das Leder jedoch weit übers Tor von Dennis Klose (30.).

Die letzte nennenswerte Chance vor der Pause hatte vier Minuten später FC 08-Kapitän Tevfik Ceylan. Sein Schuss ging aber knapp am Gehäuse der Ortenauer vorbei. So ging es torlos in die Pause.

Die Villinger fanden gut in die zweiten 45 Minuten. Diakité hätte aus dem Gewühl heraus die Nullachter fast in Führung gebracht. Doch sein Schuss aus wenigen Metern war eher ein Schüsschen (53.). Nur wenige Momente später verlor der Franzose in der gegnerischen Hälfte den Ball. Oberacherns Cemal Durmus nahm sich das Leder und schickte Nico Huber steil, der umspielte Klose und vollendete zum 1:0 für den Titelverteidiger (54.).

Die Villinger mussten nach dem Rückstand offensiver werden, was wiederum dem Gegner Räume zum Kontern öffnete. Zunächst konnten die Oberachener davon keinen Nutzen ziehen.

Heftig diskutiert wurde eine Szene in der 70. Minute, als Diakité im Strafraum zu Fall kam, der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Stefan Ebe jedoch ausblieb. Nur zwei Minuten später verhinderte Oberacherns Nathan Recht vor dem einschussbereiten Diakité das mögliche 1:1.

Bis auf einen unglücklich ausgespielten Konter war´s das auch schon mit Villinger Möglichkeiten in der Schlussphase. In der 89. Minute machte Oberachern durch ein Kontertor von Luca Fitz alles klar und legte mit einem weiteren Treffer durch Bastian Barnick in der vierten Minute der Nachspielzeit das 3:0 nach.

FC 08 Villingen: Klose, Busam, Bruno, Ceylan, Zeiser, Albrecht, Pintidis (69. Emminger), Alihoxha, Liserra, Boulachab, Diakité

Tore: 0:1 (54.) Huber, 0:2 (89.) Fritz, 0:3 (94.) Barnick; Zuschauer: 2351; Schiedsrichter: Ebe (Friedrichshafen)