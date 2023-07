Fußball: SF Elzach-Yach – FC 08 Villingen 3:9 (2:7). Das Ergebnis erinnert mehr an ein Eishockey-, denn an ein Fußball-Spiel. Zwölf Tore sind für eine Begegnung selbst in der Vorbereitung eher ungewöhnlich. Der FC 08 gewann seinen dritten Test