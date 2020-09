Fußball-Verbandsliga: SV Endingen – FC 08 Villingen II 1:1 (0:0). – Zwar sammelte der FC 08 Villingen II beim Unentschieden in Endingen den ersten Verbandsliga-Punkt, haderte jedoch mit der Chancenverwertung.

Gäste üben großen Druck aus

In den ersten 15 Minuten der Partie spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab. Villingen übte großen Druck aus, kam durch Alexander German und Timo Wagner zu hochkarätigen Chancen, ließ sie jedoch liegen. Lars Czerwonka traf in der Anfangsphase sogar. Sein Tor wurde jedoch aufgrund einer strittigen Abseits-Entscheidung aberkannt. Bis zur Pause dominierten die Villinger weiterhin klar, kamen allerdings nicht zum Torerfolg.

Mangelnde Offensivaktionen

In der zweiten Hälfte kam es, wie es kommen musste: Quasi mit der ersten echten Chance erzielte Endingen in Person von Johannes Göring per Konter in der 51. Minute das schmeichelhafte 1:0 für die Hausherren. Die Nullachter verloren zwar weiterhin nicht die Kontrolle, ließen aber die Präzision in ihren Offensivaktionen vermissen. Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe die Villinger den überfälligen Ausgleich erzielten: Nach Vorarbeit des eingewechselten Luca Crudo erzielte Manuel Passarella in der 81. Minute das 1:1. Dies war gleichzeitig der aus Villinger Sicht unglückliche Endstand.

Marijan Tucakovic(Trainer FC 08 Villingen II): „Wir hatten ein Chancenplus von 13:3 und hätten mit 5:1 gewinnen müssen. Zwar bin ich mit der Leistung zufrieden, der eine Punkt ist aber zu wenig. Besonders in den ersten 15 Minuten waren wir überragend.“

Tore: 1:0 (51.) Göring, 1:1 (81.) Passarella. – SR: Barisic (Meßkirch). – ZS: 150.