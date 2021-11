Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von unserer Sportredaktion

Jugendfußball: Das Schwarzwald-Derby in der B-Junioren-Verbandsliga zwischen dem FC 08 Villingen und der SG Bräunlingen war eine klare Sache für die Gastgeber. Die jungen Nullachter gewannen die Partie souverän mit 5:0 Toren. Erich Buzak (35.) und Sandro Jock in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Max Henne (54.), Erich Buzak mit seinem zweiten Treffer (58.) und Giuseppe Mastrantonio (72.) machten den klaren Heimsieg perfekt. Damit verteidigte Villingen die Tabellenführung, während die Baaremer weiterhin auf dem drittletzten Platz bleiben. Hier zieht Villingens Torschütze zum 2:0, Sandro Jock (rechts), an drei Bräunlingern vorbei.