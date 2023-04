Fußball-Oberliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – FV Ravensburg (Sonntag, 13.30 Uhr). (tzs) Gegen die zweitschwächste Auswärtsmannschaft der Liga will die Elf um 08-Trainer Mustafa Gürbüz weiter punkten. Dafür müssen laut Gürbüz Einstellung und Wille bei jedem Spieler stimmen. „Ravensburg steht in der Tabelle knapp über den Abstiegsrängen. Die Gäste werden alles geben, um bei uns Punkte mitzunehmen. Unsere Aufgabe ist es, dies zu verhindern“, macht der Villinger Trainer deutlich.

Verbandsliga, A-Junioren: SG DJK Donaueschingen – SV Weil (Samstag, 15 Uhr, Titec-Sportpark). (cl) Im Duell der Aufsteiger erwartet die SG-Spieler von Trainer Simon Kropfreiter am Samstag eine schwere Aufgabe. Die Gäste aus dem Dreiländereck rangieren zwar selbst nur auf Tabellenplatz neun, und damit einen Platz vor dem vermeintlich ersten Absteiger, aber Weil zeigte schon im Hinspiel eine gute Leistung und gewann die Partie mit 4:0 Toren. Dementsprechend zurückhaltend präsentiert sich der Übungsleiter der Gastgeber. „Wir müssen auf dem Kunstrasen versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Unsere dünne Personaldecke erschwert dieses Vorhaben jedoch.“ Im ohnehin schon dünnen Kader muss nun auch noch Marko Karagaca passen, der an einer Handverletzung laboriert. Auch wenn der Abstieg schon relativ sicher ist, möchten sich die A-Junioren mit ein paar Erfolgserlebnissen verabschieden. Im besten Fall schon gegen den SV Weil.

Oberliga, B-Junioren: TSG Hoffenheim II – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). (tzs) Nach der enttäuschenden Niederlage im Halbfinale im Verbandspokal gilt es nun für die Villinger Elf von Trainer Mario Maus, so viele Punkte wie möglich noch zu holen, um sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. „Wir müssen aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Es geht jetzt nicht mehr darum, schön zu spielen, sondern um jeden einzelnen Punkt“, macht Maus deutlich. Verzichten muss er auf den verletzten Julian Beck.

Verbandsliga, C-Junioren: JFV Singen – FC 08 Villingen (Samstag, 12.30 Uhr). Nach einer dreiwöchigen Pause gastiert die Redzepagic-Elf in Singen. In den letzten vier Spielen der Saison ist in der Tabelle nach vorne wie auch hinten nicht mehr viel möglich. Mit einem Sieg könnte Villingen die Singener auf Distanz halten. Das ist auch das Ziel von Trainer Haris Redzepagic, der über die gesamte Saison mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte.