Basketball, ProA: PS Karlsruhe Lions – wiha Panthers Schwenningen 82:68 (22:11, 15:24, 24:15, 21:18). „So können wir nicht weitermachen“, hatte Trainer Alen Velcic vor dem Spiel seiner wiha Panthers Schwenningen bei den Karlsruhe Lions nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gesagt. Zwar kassierten die Panthers diesmal keine erneute Klatsche, von einem Sieg waren sie aber dennoch weit entfernt.

Wie schon in den letzten drei Klatschen vergeigten die Schwenninger, die nur vier deutsche Spieler zur Verfügung hatten, das erste Viertel komplett. War es zuletzt die schwache Defensive, die Probleme bereitete, zeigte sich diesmal der Angriff völlig ohne Rhythmus und Struktur, zudem vergaben sie teils einfache Korbleger. Folglich lagen die Gäste nach zehn Minuten verdient mit 11:22 zurück.

Starkes zweites Viertel der Panthers

Dies änderte sich im zweiten Viertel: Hinten konzentriert, vorne trugen fast alle mit Punkten bei, sodass die Panthers mit einem 14:5-Lauf wieder zurück ins Spiel kamen. Der Rest des zweiten Abschnitts war ausgeglichen, Karlsruhe führte zur Pause mit 37:35.

Nach der Pause verfielen die Panthers vor allem, was die Verteidigung der Dreier angeht, wieder in alte Muster und mussten die Lions wieder ziehen lassen. Sinnbildlich dafür war ein wilder Dreier, den Karlsruhes Matthew Moyer mit der Schlusssirene des dritten Viertels versenkte. Vor dem letzten Viertel lagen die Gastgeber wieder mit elf Zählern vorne.

Das Bemühen, eine Aufholjagd zu starten, war dem Velcic-Team nicht abzusprechen. Das Problem war aber: Die Wurfquoten waren in allen Bereichen einfach zu schlecht, um die Offensive ins Laufen zu bringen. Karlsruhe musste keinesfalls spielen, um ihren Vorsprung gegen erneut enttäuschende Panthers locker zu verteidigen. Somit verloren die wiha Panthers auch das vierte Spiel in Folge klar – 82:68 hieß es am Ende. Topscorer der Panthers waren Justin Pierce und Grant Sitton mit je 13 Zählern.