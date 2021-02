Ski alpin: David Ketterer hatte innerhalb von wenigen Tagen zweimal Grund zum Feiern – und das aus völlig unterschiedlichen Gründen. Vergangene Woche gab der Hochemminger in den sozialen Medien seine Verlobung mit Resi Stiegler bekannt. Die 35-jährige US-Amerikanerin startet ebenfalls im Weltcup. Sie nahm dreimal an Olympischen Spielen (2006, 2014 und 2018) und an sieben Weltmeisterschaften teil.

Gut möglich, dass David Ketterer bald der Schwiegersohn eines Olympiasiegers wird. Resis Vater Josef gewann 1964 in Innsbruck Olympia-Gold im Slalom. Vier Jahre zuvor holte der Österreicher olympisches Silber in dieser Disziplin in Squaw Valley (USA).

David Ketterer hatte in dieser Woche zudem auch sportlich Grund zur Freude. Bei den internationalen deutschen Juniorenmeisterschaften in Oberjoch gewann er am Donnerstag den Slalom. Beim Fis-Slalom an gleicher Stelle schied der 27-Jährige im ersten Lauf aus.