Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Spitzenreiter FC Unterkirnach (9 Punkte) hat am Sonntag auf eigenem Platz die Chance, die Tabellenführung gegen den FC Schonach II (7) zu behaupten. Schonach glänzt bisher mit guter Defensivarbeit. In vier Spielen kassierte die Elf nur zwei Gegentore. Zur gleichen Zeit kommt es bei den Sportfreunden Schönenbach (7) zum Verfolgerduell, wenn die Gastgeber den FV/DJK St. Georgen (7) empfangen. Schönenbach hat erst drei Spiele absolviert und ist als einziges Team der Staffel noch ungeschlagen. Bisher zeigten sich die Schönenbacher offensiv sehr stark, wie die bereits 16 Treffer unterstreichen. Als Favorit empfängt ebenfalls am Sonntag der FC Weiler (7) den SV Nußbach (3). Die Gäste sind in den bisherigen fünf Partien erst einmal als Sieger vom Platz gegangen. Bereits am Samstag stehen sich der FC Triberg (6) und FK Bratstvo Villingen (3) sowie NK Zagreb Villingen (7) und der FV Marbach II (6) gegenüber. Alle vier Teams wollen in der Tabelle nach oben.

Hüfingen auf eigenem Platz

Staffel 2: Tabellenführer FC Hüfingen (12) geht mit einer blütenweißen Weste in den fünften Spieltag und will am Sonntag gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen (7) die starke Auftaktserie ausbauen. Hüfingen hat zudem ein Torverhältnis von 14:1, was für gute Offensiv- und Defensivleistungen spricht. Hüfingen ist bisher das Team der Stunde. Die SG Aulfingen will das ändern. Interessant verspricht das Spiel des Tabellenzweiten TuS Oberbaldingen (10) beim Tabellenvierten SG Döggingen (7) zu werden. Beide haben bisher zehn Mal getroffen, Oberbaldingen aber deutlich weniger Tore kassiert. Keine leichte Aufgabe wartet auf den TuS Blumberg (9), der beim FC Hausen vor Wald (6) gefordert ist. Blumberg hat zuletzt dreimal in Serie gewonnen. Zudem erwartet der FC Gutmadingen II (4) den FC Wolterdingen (6). Im einzigen Spiel am Samstag hat der FC Bad Dürrheim II (6) Heimrecht gegen den SV Ewattingen (4). Das punktlose Schlusslicht FC Grüningen ist spielfrei.

Saig erneut Favorit

Staffel 3: Mit 13 Punkten hat sich der SV Saig die Tabellenführung erobert, die beim VfB Mettenberg (3) ausgebaut werden soll. Mit drei Punkten Rückstand und einem weniger ausgetragenen Spiel will der SV Friedenweiler den Druck auf den Spitzenreiter aufrecht erhalten. Friedenweiler erwartet im einzigen Samstag-Spiel beim SV Göschweiler (2) keine leichte Aufgabe. Ein Duell zweier Tabellennachbarn ist die Partie des TuS Bonndorf II (9) gegen den FC Bernau (9). Eine Partie auf Augenhöhe zeichnet sich zwischen dem SV Gündelwangen (8) und dem SV St. Blasien (10) ab. Außerdem spielen SV Titisee (5) gegen FC Neustadt II (4) sowie SV St. Märgen (3) gegen FC Reiselfingen (1).