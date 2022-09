Fußball-Bezirksliga: SG Marbach/Rietheim – SV Hinterzarten 3:1 (1:1). – Den Zuschauern bot sich von Beginn an eine ausgeglichene Begegnung auf gutem Bezirksliganiveau.

Pascal Richter trifft zum 1:0 für Marbach/Rietheim

Den Hausherren gelang der erste erfolgreiche Angriff des Spiels. Pascal Richter brachte seine Mannschaft in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Doch kurz vor der Pause glich Jona Schuler nach einem Standard für die Gäste aus.

Schnelle Antwort auf das 1:1 von Hinterzarten

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber eine schnelle Antwort auf das 1:1. Luis Richter sorgte für die erneute Führung der Heimelf. Nun wirkte die SG souveräner, aber ohne ihren Gegner wirklich zu dominieren. In dieser Phase legte sie durch Marco Effinger das 3:1 nach und entschied so die Begegnung. Am Ende feiert Marbach einen Heimerfolg, den es sich vor allem in der zweiten Hälfte verdient hatte.

Tore: 1:0 (13.) Richter, 1:1 (44.) Schuler, 2:1 (48.) Richter, 3:1 (58.) Effinger. – SR: Tobias Doering (Klengen). – Z: 150.



Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: