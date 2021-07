von unserer Sportredaktion

Fußball: Verbandsligist DJK Donaueschingen kam im Vorbereitungsspiel zuhause gegen den Bezirksligisten Türkischer SV Singen lediglich zu einem 2:2 Unentschieden. Die Gäste vom Bodensee gingen direkt nach der Pause durch einen Doppelpack von Marcel Simsek 2:0 in Führung. Alexander Schuler sorgte nach einer Stunde für den Anschlusstreffer. In der 75. Minute traf Alieu Sarr per Elfmeter zum 2:2. Das Testspiel war für die DJK zugleich die Generalprobe vor dem Verbandspokalspiel am Samstag beim FC Königsfeld.