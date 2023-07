ESV Südstern Singen – FC 08 Villingen U21 1:4 (1:3). „Das war ein richtig guter Auftritt von uns gegen einen starken Gegner“, bilanziert Villingens Trainer Daniel Miletic das Testspiel und ergänzt: „Selbst wenn Singen gerade erst in die Landesliga aufgestiegen ist, werden sie dort oben mitspielen und haben schon jetzt Verbandsliga-Niveau.“ Was das Spiel seiner Mannschaft an sich und den Sieg noch wertvoller macht. „Wir waren von Beginn an sehr konzentriert, haben gut verteidigt, stark nach vorne gespielt und hätten durchaus höher gewinnen können“, berichtet Miletic. Er hatte 18 Spieler dabei, die alle zum Einsatz kamen. Als Torschützen taten sich Jonas Zimmermann, Dominik Emminger, Felix Zeiser und Jonathan Spät hervor. „Gerade er hat eine überragende Leistung gezeigt. Ich will aber keinen hervorheben, weil wir insgesamt als Team sehr stark waren. Die jungen Spieler machen Fortschritte, wir sind auf einem richtig guten Weg“, blickt Miletic nach den jüngsten Erkenntnissen optimistisch der Saison entgegen.