Fußball-Verbandspokal, 1. Hauptrunde: FC Neustadt – DJK Donaueschingen 2:1 (1:1). – Es war ein klassischer Fall von „Anfangsphase verschlafen“, der der DJK passierte – bereits mit dem Anstoß erspielte sich der FC Neustadt eine hochkarätige Torchance, doch Sam Samma schob aus kurzer Distanz anstatt ins Tor einige Meter drüber. Nur zwei Minuten später wurden die Gäste für ihre Passivität zu Beginn der Partie bestraft: Sam Samma bediente mit einem Steilpass den startenden Marvin Waldvogel, der zwar im ersten Versuch an DJK-Keeper Robin Karcher scheiterte, den zweiten dann aber zum 1:0 verwertete.

Erst nach dem 0:1 kommt Verbandsligist Donaueschingen besser in Fahrt

Nun kam der Verbandsligist langsam besser in die Partie. Ein Klassenunterschied war allerdings nicht zu sehen, stattdessen hielt Neustadt die Gäste gut vom eigenen Tor fern – bis auf die 27. Minute: Über die rechte Seite spielte sich die DJK ins Zentrum, aus etwa 16 Metern setzte Adrian Künstler den Ball zum Ausgleich in die Ecke. Das 1:1 war gleichzeitig auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel übernahm der Verbandsliga-Aufsteiger vermehrt die Initiative, hatte ein Übergewicht an Ballbesitz, klare Chancen erspielten sich die Gäste zunächst allerdings nicht. Stattdessen mussten sie sich immer wieder gegnerischen Kontern erwehren. Einer davon führte zum 2:1: Nach einem Ballgewinn wurde Marvin Waldvogel mit einem tiefen Ball auf die Reise geschickt. Der Angreifer traf aus vollem Lauf vorbei an Karcher zum 2:1 für den FC Neustadt (70.).

Marvin Waldvogel mit vollem Karacho zum 2:1

Nun begann die Schlussoffensive der DJK. Aus dem Spiel heraus gelang dabei zwar recht wenig, dafür waren die Standardsituationen stets gefährlich. Nach einer Ecke musste der FC Neustadt sogar einmal in höchster Not auf der Linie klären. Mit großer Leidenschaft und einem Quäntchen Glück brachten die Gastgeber letztlich die Führung über die Zeit und schafften die Überraschung. „Wir hatten heute etwas Glück, haben aber auch gut verteidigt. Am Anfang musste die DJK erst wach werden, das haben wir gut nutzen können und waren von Anfang an gut drin“, analysiert Trainer Sascha Waldvogel den Sieg seiner Mannschaft, die somit in der zweiten Pokalrunde auf den Sieger der Partie SpVgg F.A.L. gegen SG Dettingen-Dingelsdorf trifft.

Tore: 1:0 (3.) Waldvogel, 1:1 (27.) Künstler, 2:1 (70.) Waldvogel. – SR: Alexander Benkendorff (Freiburg). – Z: 150.