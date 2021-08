von Kai Blandin

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen U 21 – FC Denzlingen 3:0 (2:0). – Für die einen ging es einzig und allein um den Sieg. Schließlich hat der FC Denzlingen in dieser Saison große Ambitionen, bei der Vergabe der Meisterschaft in der Verbandsliga ein wichtiges Wörtchen mitzureden. Bei den anderen hingegen steht die Ausbildung und Entwicklung der jungen Spieler im Vordergrund. Was nicht bedeutet, dass sich die U21 des FC 08 Villingen in diesem Prozess vor solchen vermeintlichen Favoriten verstecken muss. Wie der 3:0-Erfolg eindrucksvoll beweist.

Verkehrte Welt in der M-Technologie-Arena

Verkehrte Welt in der MS-Technologie-Arena. Denn mit einer extrem erwachsenen Leistung zeigten die Villinger Jungspunde den erfahrenen Kickern ihre Grenzen auf. „Ich denke sogar, dass sie uns ein wenig unterschätzt haben. Wir dagegen haben Denzlingen genau analysiert, wussten wie und wo sie zu knacken sind“, freute sich Trainer Mustafa Gürbüz diebisch über diesen Husarenstreich.

Verdiente Halbzeitführung

Beste Beispiele dafür waren die beiden Tore, die dem FC 08 eine ebenso überraschende wie verdiente Halbzeitführung einbrachte. Mit blitzsauberem Umschaltspiel wurde der Gegner mehr als nur in Verlegenheit gebracht. Erst steckte Gabriel Cristilli mit einem schnellen Pass durch auf Noel Mohr, der behauptete den Ball und legte ab auf Eric Törtelyi. Kurz vor der Pause wurde Mohr von Jonas Zimmermann auf die Reise geschickt, gegen seinen knallharten Schuss gab es nichts zu halten.

Denzlingen keinen Raum zur Entfaltung gelassen

„Dass Denzlingen über eine spielstarke und erfahrene Mannschaft verfügt, wurde deutlich. Doch haben wir ihnen keinen Raum zu Entfaltung gegeben, hinter unsere Kette kamen sie so gut wie nie“, war Gürbüz voll des Lobes für seine Spieler. Je länger das Spiel dauerte, desto einfallsloser wurden die Bemühungen der Gäste. Immer wieder versuchten sie ihr Glück durch die Mitte, was im Endeffekt relativ leicht zu verteidigen war. So sprangen bei diesen Versuchen mehr als ein paar Halbchancen nicht heraus.

Beine der Schwarz-Weißen werden schwer

Erst in der Schlussphase, als die Beine der Schwarz-Weißen so langsam schwer wurden, geriet das von Lavdrim Amiti gehütete Villinger Tor in Gefahr. Doch da hatte der eingewechselte Kevin Laatsch bereits für die Entscheidung zugunsten des FC 08 gesorgt. Der ist damit weiterhin Tabellenführer in der Verbandsliga, tat es also nur 24 Stunden später der ersten Mannschaft gleich.

FC 08 Villingen U21: Amiti, Effinger, Zölle, Seemann, Spät, Lissera (64. F. Chiurazzi), Zeiser, Cristilli, Zimmermann (67. Laatsch), Törtelyi (76. Ukaj), Mohr (85. Rüzgar). – Tore: 1:0 (28.) Törtelyi, 2:0 (43.) Mohr, 3:0 (77.) Laatsch. – SR: Dorss (Markdorf). – Z: 100.