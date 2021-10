Fußball-Verbandsliga: SC Durbachtal – FC 08 Villingen U 21 0:4 (0:3). – Das spielfreie Wochenende hat der U21 des FC 08 Villingen offensichtlich sehr gut getan, noch dazu konnte sie den Schwung aus dem Heimsieg gegen Bühlertal mitnehmen. Beim heimstarken SC Durbachtal, der auf eigenem Platz zuvor erst einmal verloren und unter anderem immerhin dem Offenburger FV einen Punkt abgetrotzt hatte, feierte die Mannschaft des Trainer-Duos Daniel Miletic und Mustafa Gürbüz einen souveränen 4:0-Erfolg.

Starkes Villinger Offensivpressing

„Der ist so was von verdient. Von Beginn an haben wir den Gegner mit starkem Offensiv-Pressing unter Druck gesetzt“, freute sich Miletic anschließend. Den Torreigen eröffnete Fabio Chiurazzi nach einer guten Viertelstunde, dann schwächten sich die Gastgeber mit einer Gelb-Roten Karte selbst. „Die hat uns natürlich zusätzlich in die Karten gespielt“, berichtet der Trainer.

Numerische Überlegenheit gnadenlos ausgenutzt

Denn diese numerische Überlegenheit nutzten die jungen Nullachter gradenlos, bauten ihren Vorsprung durch zwei weitere Treffer innerhalb weniger Minuten von Harry Föll sowie Gabriel Cristilli aus. Als Föll kurz nach dem Seitenwechsel seinen Doppelpack perfekt gemacht hatte, war die Entscheidung endgültig gefallen.

Trainer nutzen deutliche Führung zu einigen Wechseln

Angesichts der deutlichen Führung ließen es die Villinger in der Folge etwas ruhiger angehen, die Coaches nutzten die Gelegenheit für einige Wechsel. Dieser Sieg war umso wichtiger, da andernfalls Durbachtal dem FC 08 in der Tabelle bedenklich nahe auf die Pelle gerückt wäre. So aber stehen bereits starke 17 Punkte auf der Habenseite, der Konkurrent wurde auf Distanz gehalten.

FC 08 Villingen U21: Heer, Spät (78. Seemann), Zölle, Liserra, Ukaj, Zeiser, Rüzgar, Cristilli (70. Bak), Karaki, Föll (63. Vochatzer), Chiurazzi (ab 78. Mohr). – Tore: 0:1 (17.) Chiurazzi, 0:2 (30.) Föll, 0:3 (34.) Cristilli, 0:4 (47.) Föll. – SR: Schillinger (Obertsrot).