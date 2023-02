Eishockey vor 17 Stunden

U20-Trainer Wayne Hynes im Interview vor dem Playoff-Auftakt: „Wir müssen perfekt spielen“

Als Aufsteiger in die DNL startet das U20-Team der Wild Wings Future am Samstag in die Playoff-Serie gegen die Jungadler Mannheim. Ein Erfolg, den Trainer Wayne Hynes vor allem auf die harte Arbeit zurückführt.