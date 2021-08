von Kai Blandin

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen U 21 – SV Weil 4:0 (2:0). – Zweites Spiel, zweiter Sieg – die U21 des FC 08 Villingen mischt momentan die Verbandsliga auf. Leidtragender diesmal: der SV Weil, der mit einer 4:0-Klatsche nach Hause geschickt wurde. Klar fielen zwei dieser Treffer erst in der Nachspielzeit, doch war der Erfolg für die Gastgeber mehr als verdient.

„Was uns besonders stolz macht ist die Tatsache, dass die Jungs genau das umsetzten, was wir im Training erarbeitet haben“, meinte anschließend ein freudestrahlender Mustafa Gürbüz stellvertretend für sich und seinen Trainer-Kollegen Daniel Miletic. Im Klartext hieß dies, sich gar nicht erst auf Duelle im Zentrum einzulassen. „Dazu hat Weil zu erfahrene Spieler in seinen Reihen“, lautete die Erklärung von Gürbüz. Stattdessen sollten seine Akteure den Gegner unter Druck setzen, dann über außen kommen und die Geschwindigkeitsvorteile ausnutzen. Was vor allem in Halbzeit eins nahezu in Perfektion gelang.

Nicht zuletzt deshalb, weil diese ersten 45 Minuten zu einer wahren „Bak-Show“ wurden. Erst Volkan auf Bathuan, dann umgekehrt. Jeweils mit dem gleichen Ergebnis: Es klingelte im Kasten der Gäste. „Mit dem eigenen Bruder in einem Team zu spielen, ist ein tolles Gefühl. Erst recht, wenn es so gut klappt wie heute. Allzu oft standen wir in der Vergangenheit nicht gemeinsam auf den Platz“, freute sich der um gut zwei Jahre ältere Volkan.

Allerdings soll der Auftritt dieser beiden die Leistung der anderen Villinger in keinster Weise schmälern. Zum Beispiel die der kompletten Defensiv-Abteilung. Gegen sie fiel Weil selten etwas anderes ein, als mit langen Bällen zu agieren. Die sonst so gefährlichen Angreifer Ridje Strich und Buba Ceesay auf Seiten von Weil waren komplett abgeschrieben. Noel Mohr kam in Halbzeit zwei und setzte mit seinen beiden Toren in den Schlusssekunden ein weiteres Ausrufezeichen. Diese Aufzählung ließe sich beliebig lange fortsetzen.

„Natürlich gab es auch Fehler in unserem Spiel. Aber solche dürfen die Jungs machen, sie werden daraus lernen. Genauso werden wir auch Spiele verlieren. Alles in allem haben wir jedoch gezeigt, dass wir uns vor keiner anderen Mannschaft verstecken müssen“, zog Gürbüz ein durchweg positives Fazit einer eindrucksvollen Vorstellung seiner Mannschaft.

Aufstellung FC 08 Villingen U21: Bender, Effinger, Zölle, Liserra, Späth, Heiligenstein, Cristilli (ab 83. Seemann), Vochatzer, B. Bak (ab 90. Laatsch), Zimmermann (ab 57. Mohr), V. Bak (ab 64. Törtelyi).

Tore: 1:0 (3.) B. Bak, 2:0 (33.) V. Bak, 3:0 (90.) Mohr, 4:0 (90.) Mohr. – SR: Lorenz (Ulm). – Z: 75.