Volleyball-Regionalliga, Damen: TV Villingen – FV Tübinger Modell 3:2 (19:25, 25:18, 22:25, 25:16, 15:12). Die Villinger Volleyballerinnen haben auch das vierte Saisonspiel gewonnen. Die rund 200 Zuschauer sahen über 105 Minuten ein Spitzenspiel, so wie es die Konstellation Tabellenerster gegen Zweiter vorher versprach. Zweimal lagen die Villingerinnen in den Sätzen zurück, doch mit großem Willen und viel Einsatzbereitschaft sicherten sie sich den Heimsieg und unterstrichen, dass sie ein erster Titelfavorit sind.

„Es war ein klasse Spiel mit einem großem Kampfgeist auf beiden Seiten. Tübingen hat sensationell aufgeschlagen und wir mussten alles zeigen, um die richtigen Antworten zu finden. Ein Kompliment an beide Mannschaften“, fasste Villingens Trainer Sven Johansson nach der Partie seine Eindrücke zusammen. Dem schloss sich Gästespielerin Emma Lischke an. „Villingen ist bisher sehr souverän durch die Saison marschiert. Beide Teams haben ein tolles Spiel gezeigt und es hat großen Spaß gemacht, vor allem auch wegen der tollen Kulisse.

Villingen startete mit Michelle Feuerstein, Pauline Kemper, Jule Gaisser, Libera Sonja Kühne, Maria Formella, Amelie Nunnenmacher und erstmals in der Anfangsformation Zuspielerin Marie Uhing. Nach dem 0:1 bestimmten die Gastgeber die Partie (4:1/6:3/13:9). Doch Tübingen wehrte sich und übernahm mit dem 15:16 erstmals die Führung. Johansson brachte Nina Schuhmacher, doch der Rückstand blieb und wuchs sogar an. Ab dem 19:21 machte Villingen keinen Punkt mehr und lag nach 23 Minuten mit 0:1 zurück.

Satz zwei begann ähnlich wie der erste. Beim 8:3 für die Gastgeber nahmen die Gäste die erste Auszeit, die Villingen aber diesmal nicht aus dem Rhythmus brachte. Zwar schmolz der Vorsprung kurzzeitig (13:12), doch dann drehten die Johansson-Schützlinge wieder auf. Jetzt durfte auch Lisa Grünwald auf das Feld und half mit, die Führung (17:12/23:16) auszubauen und den Satz zu gewinnen.

Der erneute Seitenwechsel begann für Villingen zäh. Das Team lag ständig im Rückstand. Nur mit dem 9:9 gelang ein Ausgleich, doch danach zog Tübingen das Tempo wieder an. Mit viel Einsatzbereitschaft schafften die Gastgeber den 22:22-Ausgleich, doch mit weiteren drei Punkten holte sich Tübingen den Satz.

Die Spannung stieg, die erste Niederlage drohte. Villingen aber agierte souverän und nie nervös. Schnell setzte sich das Team wieder ab (10:6/16:10/20:13). Die Angriff klappten, auch weil Marie Uhing tolle Zuspiele zu ihren Teamkameradinnen brachte. „Marie hat es super gemacht und immer in Ruhe die richtigen Entscheidungen getroffen“, so Johansson, der nach dem Ausfall von Nikola Strack nur eine Zuspielerin hatte, die jedoch ihre Aufgabe erfüllte. Mit 25:16 ging der vierte Satz wieder klar an Villingen.

Im fünften Satz startete Tübingen besser (2:3), doch Feuerstein gelang mit vier guten Aufschlägen die 6:3-Führung. Die gab Villingen nun nicht mehr ab. Beim letzten Seitenwechsel stand es 8:5 und auch Lisa Spomer erhielt nun ihre Einsatzzeit. Tübingen wehrte noch drei Matchbälle ab, bevor Villingen Teamkapitän Michelle Feuerstein mit dem letzten Angriff den 15:12-Satz- und 3:2-Spielgewinn perfekt machte. Zu den wertvollsten Spielerinnen wurden Sonja Kühne (Villingen) und Emma Lischke (Tübingen) gewählt.

Stimmen zum Spiel

Michelle Feuerstein: „Ein großes Lob an unsere Mannschaft, die kämpferisch alles abgerufen hat. In diesem großartigen Spiel habe sogar ich manchmal den Überblick verloren. Wir lagen vorne und hinten. Letztendlich waren wir einen Tick stärker.“

Robert Senk (Co-Trainer Villingen): „An erster Stelle möchte ich Marie Uhing loben, die ins kalte Wasser geworfen wurde und ihre Aufgabe hervorragend gemacht hat. Es war heute kein 3:0-Sieg von uns zu erwarten, dazu war der Gegner zu stark. Wir haben toll gekämpft und wieder einmal gezeigt, welch großartige Mannschaft wir haben.“

Marie Uhing: „Natürlich war ich zu Spielbeginn etwas nervös, aber das legte sich mit den ersten guten Aktionen. Wir hatten die Spielszenen schon im Training improvisiert, aber im Spiel ist das nicht vergleichbar. Es hat richtig Spaß gemacht. Über das Lob freue ich mich.“