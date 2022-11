von Stephan Lermer

Handball-Südbadenliga, Männer: SG Muggensturm/Kuppenheim – TV St. Georgen (Sonntag, 17 Uhr). (sle) Der TV St. Georgen wartet nach dem Aufstieg noch immer auf den ersten Punkt. Im vergangenen Heimspiel sah es gegen den TV Herbolzheim lange gar nicht schlecht aus. Als Herbolzheim die Tür kurz offen ließ, trafen die Bergstädter aber vier Mal in Folge nicht ins Breisgauer Tor. Die Gäste fanden einen Weg aus ihrer Schwächephase und entschieden die Partie mit ihrer Routine noch deutlich.

Mit der SG Muggensturm/Kuppenheim haben die Bergstädter den nächsten starken Gegner vor der Brust. Die Mannschaft um Spielertrainer Benny Hofmann und Nikolai Wagner wurde vor der Saison zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Die bisherigen 8:8 Punkte sind zwar kein vermasselter Saisonstart, ein bisschen hinkt das Team dennoch den Erwartungen hinterher. Die Gastgeber wollen den Schwung von vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen mitnehmen. Mit Marius Angrick verpflichteten die MuKus einen erfahrenen Spieler, der in Neuenbürg Oberliga spielte. Angrick wird zur kommenden Saison das Traineramt übernehmen. Mit Spielern wie Lars Crocoll und Marvin Charles verfügen die Gastgeber über durchschlagkräftige Rückraumspieler, die die Abwehr der Bergstädter wahrscheinlich wieder unter Dauerstress setzen werden. Gleichzeitig kommen auch die MuKus über das Kollektiv, verteilen ihre Kräfte und Torschützen konsequent.

Für den Aufsteiger aus dem Schwarzwald gibt es in der aktuellen Situation nur ein Motto: „Weitermachen“. Die Mannschaft hat vermutlich an sich selbst den höchsten Anspruch, endlich zu punkten. Folglich bleibt es wichtig, an die eigenen Stärken zu glauben, gleichzeitig aber aus der aktuellen Tabellensituation eher eine gewisse Gelassenheit zu generieren. Zu verkrampfen hilft auch nicht weiter. So wollen die Bergstädter erneut alle Möglichkeiten in die Waagschale werfen, um den erhofften ersten Befreiungsschlag zu landen.