von unserer Sportredaktion

Tischtennis: Nach sechs Jahren in der Badenliga schaffte die Damenmannschaft des TV St. Georgen den Sprung in das Oberhaus der baden-württembergischen Spielklassen. Nach dem Durchmarsch von der Bezirksliga in die Verbandsliga und dem Aufstieg 2014 in die Badenliga gelang den Tischtennis-Damen aus der Bergstadt nun auch den Aufstieg in die Oberliga, ein Novum für den TV St. Georgen.

Nicht nur die vergangenen Wochen rund um die Entscheidung der Tabellenwertung nach Abbruch des Spielbetriebs waren spannend. Bereits nach den ersten Saisonspielen hatte sich gezeigt, dass der TV St. Georgen gemeinsam mit dem ESV Weil am Rhein und der TTG Neckarbischofsheim an der Tabellenspitze um die zwei Aufstiegsplätzen kämpfen würde. Nachdem St. Georgen punktgleich mit dem ESV Weil und der TTG Neckarbischofsheim die Vorrunde auf Platz drei beendet hatte, sicherte sich die Mannschaft durch einen deutlichen 8:3-Sieg gegen die Rhein-Neckar-Spielerinnen den zweiten Tabellenplatz und den damit verbundenen Aufstieg.

Höhepunkte der vorzeitig beendeten Badenliga-Saison

Schnellstes Spiel: In der Vorrunde siegte der TV St. Georgen nach nur 90 Minuten mit 8:0 gegen die Mannschaft aus Rüppurr. Nur fünf Minuten länger dauerte der Sieg in der Rückrunde gegen den TTC Schefflenz-Au. In beiden Partien mussten die Bergstädterinnen nie über die volle Distanz von fünf Sätzen spielen.

Marathon-Match: Fast dreieinhalb Stunden Spielzeit, 1005 gespielte Bälle und 56 Sätze dauerte das letzte Spiel der Vorrunde, bis die Bergstädterinnen durch ihren 8:6-Sieg den späteren Meister aus Weil am Rhein bezwungen und der Mannschaft aus dem Dreiländereck die einzige Niederlage der Saison beschert hatten.

Längster Satz: Die längsten Sätze der Saison spielten Natalie Obergfell und Yvonne Scherer. Während Natalie Obergfell den Satz gegen Weinheims Spielerin mit 18:16 zum 3:1-Sieg gewann, musste Yvonne Scherer den Satz mit 16:18 an ihre Gegnerin aus Büchig abgeben.

Beste Mannschaftsbilanz: Einmal mehr war die durchgehend starke Leistung aller TVS-Spielerinnen ausschlaggebend für die erfolgreiche Saison. Mit vier Damen hat St. Georgen die meisten Spielerinnen eines Vereins in den Top 15 der Saisonbilanz. Mit 28:7 Spielen ist Natalie Obergfell die Spitzenspielerin ihrer Mannschaft und belegt in der Einzelwertung der Badenliga Platz fünf, dicht gefolgt von Jana Bork (20:11).

Bestes Doppel: Auch das stärkste Doppel der Saison kommt aus St. Georgen. Natalie Obergfell und Jana Bork mussten in 15 Spielen lediglich zwei Niederlagen hinnehmen und zeigten in ihrer ersten Saison als Doppelpartnerinnen eine überragende Leistung.

Zurückgelegte Kilometer: Einmal nach Sylt und zurück lautet die addierte Strecke aller Auswärtsspiele. Über 2000 Kilometer Fahrtstrecke kamen in der Saison zusammen. In dieser Bilanz fehlen sogar noch die beiden nicht mehr ausgetragenen Auswärtsspiele in Büchig und Rüppurr.