von Stephan Lermer

Handball-Südbadenliga: SG Scutro – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). (sle) Der TV St. Georgen steht mit null Punkten am Tabellenende und unterlag zuletzt dem TV Ehingen, der die Tabellenspitze übernahm. Nun geht es zum Mitaufsteiger SG Scutro, dem aktuellen Tabellenvierten. Scutro hat in den ersten Partien mächtig Punkte gesammelt und Selbstvertrauen getankt.

Die Gastgeber waren zwar in Schutterwald relativ chancenlos, so triumphierte die Spielgemeinschaft der Vereine Schuttern, Schutterzell, Hugsweier und Lahr über den TV Herbolzheim, die SG Ohlsbach/Elgersweier und zuletzt sogar den HGW Hofweier. Die Mannschaft von Axel Schmidt schreibt damit eine jahrelange Erfolgsgeschichte fort. Der Ex-Bundesligaspieler hauchte damals der Mannschaft des TuS Schuttern, gemeinsam mit einer treuen Fanschaft neues Leben ein, entwickelte eine Mentalität und Mannschaftsgeist. Dementsprechend ging es nicht lang, bis sie auch in den sportlichen Ergebnissen zurückkamen. Dass in der Zwischenzeit höherklassig erfahrene Spieler zurückkehrten, und der Verein in die SG Scutro überging, schuf die Voraussetzungen, dass die SG wohl langfristig auch in der Südbadenliga bestehen kann. Kopf des Teams ist Robin Dittrich. Ausgebildet in Schutterwald, sammelte der Spielmacher Erfahrungen in der dritten Bundesliga bei der SG Köndringen/Teningen. Gleichzeitig ist ihm aus seiner Zeit beim HGW Hofweier auch die Südbadenliga bekannt. Mit seinem kleinen Bruder, Linkshänder Nick, hat er einen spielstarken und torhungrigen Nebenmann. Zuletzt trumpfte Florian Kopf groß auf.

Die SG verteilt ihr Spiel auf viele Schultern und so wird die Defensive der Bergstädter erneut alle Hände voll zu tun haben. Gemeinsam mit den Torhütern muss der TV stabiler werden und nach Ballgewinnen mehr Tore werfen. St. Georgen geht sicherlich als Außenseiter in die Partie. Die Quintessenz der Analyse des Ehingen-Spiels war, dass die Mannschaft zusammenhält und Woche für Woche aufopferungsvoll um Punkte kämpfen möchte. Der Trumpf des TVS, wofür man von vielen Vereinen gefürchtet wird, war schon immer die Mentalität. Den Bergstädtern ist bewusst, dass es etwas dauern kann, bevor sich Erfolge einstellen. Die Entwicklung der Mannschaft, vor allem der jungen Spieler, lässt sich nicht nur in den Punkten messen. Die Mannschaft hofft auf die eigenen Fans.