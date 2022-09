von Stephan Lermer

Handball-Südbadenliga: TV St. Georgen – TV Oberkirch 28:32 (10:17). (sle) Der TV St. Georgen ist mit einer Niederlage in die Südbadenliga gestartet. Gegen Oberkirch verlor das Team aufgrund einer Schwächephase Halbzeit eins.

Die Bergstädter starteten konzentriert und hielten zunächst gut mit. Oberkirch legte zwar vor, doch die Gastgeber zogen immer wieder nach. Selbst eine doppelte Unterzahl-Situation wurde erfolgreich überstanden. Nach gut 16 Minuten erlitt das Spiel des TVS einen Bruch. St. Georgen spielte nicht mehr so giftig und konzentriert wie am Anfang. Es mangelte an Torgefährlichkeit. Eigene Fehler bestrafte der Gast. Insbesondere Samuel Sieferman bereitete der TVS-Defensive Probleme und kreierte mit seiner explosiven Körpertäuschung eine Torchance nach der anderen. So musste der TVS trotz des guten Starts zur Halbzeit einen unnötig hohen 10:17 Rückstand hinnehmen. Schon da war klar, dass die Bergstädter konkurrenzfähig sind. Ebenso wurde deutlich, dass das Spiel sofort kippt, wenn kurz der Fuß vom Gaspedal genommen wird und Ballverluste entstehen.

St. Georgen nahm sich für die zweite Hälfte einiges vor und versuchte dagegen zu halten. Die Gastgeber waren jetzt über weite Strecken, insbesondere in der Defensive, die bessere Mannschaft. Besonders in den letzten zwölf Spielminuten holten die Bergstädter mächtig auf. Der TVO wurde fast in jedem Angriff ins Zeitspiel gezwungen und Ballgewinne generiert. Jedoch wurden die Fehler der Gäste nicht kaltschnäuzig genug bestraft. Fehlwürfe und technische Fehler verhinderten, die Gäste richtig in die Bredouille zu bringen.

Als Timo Roll die rote Karte sah, war der TVS am Drücker. Beim 28:31 setzten Jan Holzmann und Jonas Herrmann auf eine Manndeckung. Die Maßnahme fruchtete, aber zwei gewonnene Bälle wurden nicht verwertet. So brachte der TVO den Sieg über die Zeit. Auf Seiten des TVS waren die Spieler enttäuscht, weil der TVO an diesem Abend durchaus ein schlagbarer Gegner war. Die offensive Durststrecke in der ersten Halbzeit sorgte dafür, dass der Vorsprung der Gäste zu groß war, um zurückzukommen. Dennoch macht der Auftritt Mut. Die Defensive funktioniert, die Angriffsaktionen werden auf viele Schultern verteilt. Kampfgeist und die Mentalität stimmen.

Tore für den TVS: T. Assfalg (7/1), Laabs (2), Schreiner (8/6), Haas (1), Grieshaber (2), Müller (6), P. Assfalg (2), Lermer (1).