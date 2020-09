von Holger Rohde

Fußball, Landesliga Damen: Zum Auftakt gab es in den Partien der Teams aus dem Bezirk Schwarzwald viele Tore – vor allen Dingen nach Freistößen und Elfmetern.

FC Grüningen – SV Litzelstetten 3:2 (1:1). Zunächst gerieten die Gastgeberinnen nach vier Minuten in Rückstand. Sandra Erndle glich in der 40. Minute per Elfmeter zum 1:1 aus. Direkt nach der Pause erzielte Andrea Köpfler nach 180 Sekunden das 2:1 (48.). Durch einen Doppelschlag legte Lea Vöckt in der 50. Minute sogar das 3:1 nach. Mitte der zweiten Hälfte verkürzte die Ex-Grüningerin Raffaela Stietz auf 3:2, doch Grüningen brachte den Vorsprung ins Ziel.

FV Tennenbronn – SG Görwihl 4:4 (2:1). Verrücktes Spiel auf dem Schächle mit einem bitteren Ende für Tennenbronn. „Wir haben vier Gegentore aus Freistößen kassiert und müssen die Partie gewinnen“, haderte Trainer Karsten Krause nach einer 3:1- und 4:2-Führung des Aufsteigers. Das frühe 1:0 von Lisa Hils glich Rebecca Ölschlegel per Freistoß zum 1:1 aus. Patricia Borho schloss einen schönen Angriff zum 2:1 ab. Direkt nach der Pause erhöhte Katharina Wehrle auf 3:1. Ölschlegel verkürzte per Freistoß zum 3:2. Daraufhin unterlief der Gästetorfrau ein Eigentor zum 4:2. Daniela Schlachter versenkte Freistoß Nummer drei der Gäste zum 4:3-Anschluss. In der Nachspielzeit gelang Ölschlegel noch der 4:4-Ausgleich.

TSV Aach-Linz – Sportfreunde Neukirch 0:1 (0:0). Durch einen späten Treffer in der 87. Minute von Matchwinnerin Sophia Burgbacher per Strafstoß gelang den Gästen um Trainer Dirk Huber der wichtige Start-Dreier in dieser Saison. Für die Schwarzwälderinnen war es ein 90-minütiges Anrennen, ehe die kompakte Defensive der Linzgauerinnen überwunden wurde. Bezeichnenderweise fiel das entscheidende Tor in der Schlussphase aus einer Standardsituation.

TuS Bonndorf – SG Efringen-Kirchen/Istein 1:0 (0:0). Mit einem knappen 1:0-Erfolg startete der TuS Bonndorf in die neue Saison. Das Tor des Tages erzielte Lisa Hertenstein in Minute 58.